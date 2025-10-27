Fique atento ao seu filho. Um menino de 12 anos morreu após seguir comportamento incentivado nas redes sociais

Após a morte de um menino de 12 anos, influenciado por um desafio perigoso nas redes sociais, especialistas alertam os pais para vigiarem atentamente o comportamento dos filhos.

Um menino de 12 anos morreu no Reino Unido após inalar desodorizante em spray, uma prática ligada a uma tendência perigosa que circula no TikTok. Oliver Gorman foi encontrado inconsciente pela mãe, em casa, em Hyde, na região de Tameside (Grande Manchester), a 5 de maio deste ano. Apesar de ter sido transportado de urgência para o hospital, não resistiu.

De acordo com o jornal The Sun, a autópsia revelou que a causa da morte foi a inalação de butano, substância presente em produtos de spray. A mãe, Clare Gillespie, relatou que o filho tinha ido para o quarto descansar depois de regressarem de férias, mas, menos de uma hora depois, quando foi verificar como estava, já não respondia. Ao tentar acordá-lo, caiu da cama uma embalagem vazia de desodorizante Lynx.

As autoridades acreditam que Oliver poderá ter tentado reproduzir o desafio conhecido como chroming ou huffing, que incentiva jovens a inalar desodorizante em spray para sentir uma breve euforia, uma prática que pode ser fatal. A família, no entanto, afirma não saber se o rapaz tinha conhecimento desta tendência.

O coroner Andrew Bridgman classificou o caso como morte acidental e alertou para os perigos das redes sociais, considerando «assustadora» a influência de plataformas como o TikTok. O magistrado anunciou que vai exigir avisos mais visíveis nas embalagens de desodorizantes e regras mais rígidas na venda destes sprays a menores.

 

