Método 12-3-30: a nova tendência do Tiktok que promete perda de peso

  • Joana Lopes
  • Hoje às 14:30

Criado pela influenciadora Lauren Giraldo e popularizado nas redes sociais, o método 12-3-30 promete perda de peso.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Um jornalista especializado em fitness do jornal britânico The Independent decidiu comparar dois métodos populares de caminhada para avaliar os seus efeitos: o treino 12-3-30 e a tradicional meta de 10.000 passos diários. O objetivo de Harry Bullmore foi perceber qual das abordagens se revela mais eficaz e acessível para melhorar a saúde e o bem-estar.

O treino 12-3-30 foi criado pela influenciadora Lauren Giraldo e tornou-se viral nas redes sociais. A prática consiste em caminhar numa passadeira com 12% de inclinação, a uma velocidade de 5 km/h durante 30 minutos. Segundo a própria, este regime ajudou-a a perder mais de 13,5 kg, o que contribuiu para a sua grande popularidade, sobretudo no TikTok.

De acordo com o artigo do The Independent, este método tem fundamentos científicos credíveis. O especialista em exercício da Universidade do Alabama, Elroy Aguiar, explica que aumentar a inclinação da passadeira intensifica o esforço, resultando em maior gasto calórico e melhoria da capacidade cardiovascular. Ao testar o treino, Harry Bullmore confirmou a elevada intensidade, referindo que transpirou bastante e sentiu de forma clara os efeitos cardiovasculares. Destacou ainda que se trata de uma rotina simples, que exige pouca preparação e pode ser realizada em ambiente controlado, sem depender das condições meteorológicas.

Apesar disso, o jornalista também identificou algumas limitações. A primeira é a falta de progressão, uma vez que a ausência de variação na inclinação ou na velocidade pode levar o corpo a adaptar-se e a reduzir os ganhos. Em seguida, a monotonia do exercício, já que passar meia hora numa passadeira pode ser menos estimulante do que caminhar ao ar livre. Por fim, salientou que treinar apenas em casa ou no ginásio elimina os benefícios associados ao contacto com a natureza.

No caso dos 10.000 passos diários, este objetivo tornou-se uma referência comum para quem procura manter-se ativo, em grande parte devido à popularização dos dispositivos de monitorização de atividade física. Contudo, como lembra o jornalista do The Independent, a origem desta meta não está na ciência, mas sim numa estratégia de marketing japonesa dos anos 1960. Estudos recentes apontam que 8.000 passos por dia já são suficientes para garantir a maioria dos benefícios para a saúde. Mesmo assim, Harry Bullmore afirma que a sua experiência pessoal com esta rotina lhe trouxe ganhos evidentes, como a melhoria do humor, a maior flexibilidade corporal após horas de trabalho sedentário e a oportunidade de explorar novos lugares e socializar durante as caminhadas, fatores que tornam a prática mais agradável e sustentável.

A ciência apoia estas observações. Um estudo publicado na revista Scientific Reports, citado pelo jornalista, conclui que passar pelo menos 120 minutos por semana em contacto com a natureza está associado a uma melhor saúde e bem-estar. Além disso, a velocidade da caminhada desempenha um papel fundamental: andar a um ritmo de 100 passos por minuto pode trazer benefícios comparáveis aos de um exercício de intensidade moderada.

No balanço final, ambos os métodos apresentam vantagens e limitações. O treino 12-3-30 mostra-se eficaz para quem procura uma rotina estruturada e intensa, mas pode tornar-se repetitivo e pouco desafiante ao longo do tempo. Já a caminhada de 10.000 passos diários oferece maior liberdade e benefícios psicológicos, embora a intensidade dependa diretamente do ritmo adotado.

Temas: TikTok Jornalista Fitness

RELACIONADOS

Acabe de vez com a barriga inchada graças a estas estratégias

Esta bebida com apenas 2 ingredientes desincha a barriga em minutos

Atum em água ou em azeite: nutricionista revela qual é o melhor para emagrecer

Quer emagrecer? Veja como a água com gás pode ajudar, segundo a ciência

Beber água antes das refeições ajuda a perder peso: mito ou verdade?

Especialista revela o ingrediente chave para perder peso

Dicas

Ideal para uma escapadinha romântica no outono: este hotel tem piscinas aquecidas e jacuzzis suspensos

Há 1h e 56min

Sabia que colocar sal na vassoura antes de varrer melhora a limpeza?

Há 2h e 26min

Tenha este chá por perto enquanto trabalha (ajuda a emagrecer com apenas uma chávena diária)

Há 2h e 42min

Renovação da carta de condução: quando é obrigatório o certificado de aptidão psicológica?

Há 3h e 18min

Nunca mais rasgue collants com este truque

Há 3h e 26min

Descubra como usar uma garrafa de água para secar a roupa mais rápido

Há 3h e 56min

Os 5 tipos de amigos que todos precisamos ter na vida

5 set, 17:02
MAIS

Mais Vistos

Cláudio Ramos em êxtase com gala do Big Brother Verão: «Fiquei tão contente»

Hoje às 09:57

Catarina Miranda provoca acesa discussão entre comentadores do Big Brother na manhã da TVI

Hoje às 10:06

Cláudio Ramos partilha opinião pouco popular sobre o Big Brother Verão: «Vocês não vão concordar comigo»

Hoje às 10:26

Bruna esclarece relação prévia com Catarina Miranda: «Não sou traidora de ninguém»

Hoje às 13:09

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Se os bifes de frango já cansam lá em casa, esta receita espanhola é a solução

4 set, 16:25

Convidados inesperados? 20 receitas de sobremesas fáceis e rápidas para ter sempre à mão

29 ago, 17:54

Dê uma nova vida às bananas maduras com esta receita

28 ago, 16:30

Estes bombons de framboesa estão virais. E nós temos a receita

28 ago, 16:00

Fora do Estúdio

Vera de Melo torna público rosto da filha e há algo que não escapou a ninguém

Hoje às 11:06

Eram crianças e faziam sucesso ao lado do pai. As filhas de António Raminhos cresceram e continuam encantadoras

5 set, 20:10

Longe das redes sociais, mas sempre perto do público. Conheça uma das apresentadoras que mais aparece na televisão

5 set, 15:57

Fora de Portugal, Cristina Ferreira inicia contagem decrescente para o 48.º aniversário

5 set, 08:58

Fotos

Ideal para uma escapadinha romântica no outono: este hotel tem piscinas aquecidas e jacuzzis suspensos

Há 1h e 56min

Sabia que colocar sal na vassoura antes de varrer melhora a limpeza?

Há 2h e 26min

Tenha este chá por perto enquanto trabalha (ajuda a emagrecer com apenas uma chávena diária)

Há 2h e 42min

Não há pão como este de azeitonas, queijo e bacon

Há 2h e 56min