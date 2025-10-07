TikToker de 23 anos morre em plena transmissão ao vivo. Caiu de uma altitude de 900 metros

Um TikToker de 23 anos morreu em plena transmissão ao vivo ao cair de uma altura de cerca de 900 metros enquanto escalava El Capitan, no Parque Nacional de Yosemite, nos Estados Unidos. O acidente aconteceu diante de milhares de seguidores que acompanhavam a transmissão em tempo real, chocando a comunidade de fãs.

Um jovem alpinista e estrela do TikTok perdeu a vida em direto durante uma escalada em El Capitan, no Parque Nacional de Yosemite, nos Estados Unidos. Balin Miller, de 23 anos, caiu enquanto tentava recuperar o equipamento preso na imponente parede de granito, que atinge quase 900 metros de altura.

Segundo o jornal The Sun, o acidente ocorreu diante de milhares de seguidores que acompanhavam a transmissão em tempo real. Conhecido como o «rapaz da tenda laranja», devido ao seu acampamento colorido montado na parede da montanha, Miller era seguido de perto pela comunidade de fãs e entusiastas da escalada.

De acordo com o irmão, Dylan, o jovem estava a tentar completar a desafiante rota Sea of Dreams, uma das mais exigentes de El Capitan, utilizando a técnica de escalada a solo com corda — um método de elevado risco. «Ele dizia que se sentia mais vivo quando estava a escalar. Sou o irmão mais velho, mas ele era o meu mentor», afirmou, em declarações emocionadas.

A mãe, Jeanine Girard-Moorman, confirmou a morte através de uma mensagem comovente no Facebook: «É com o coração pesado que tenho de dizer que o meu incrível filho morreu hoje num acidente de escalada. O meu coração está em milhões de pedaços. Não sei como vou conseguir ultrapassar isto. Ele amava escalar e nunca o fez por fama ou dinheiro».

Natural do Alasca, o jovem já tinha realizado feitos notáveis no alpinismo. Em junho, completou a exigente rota Slovak Direct, no Monte McKinley, em apenas 56 horas, uma conquista considerada de nível mundial. Também tinha levado a cabo ascensões na Patagónia e nas Montanhas Rochosas canadianas, incluindo a lendária parede de gelo Reality Bath, que não era escalada há 37 anos.

Amigos, colegas e fãs inundaram as suas redes sociais com homenagens, recordando-o como um jovem que viveu intensamente e que morreu a fazer aquilo que mais amava: escalar.