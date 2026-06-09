Tim Vieira deixa Cristina Ferreira em lágrimas ao recordar últimos momentos de vida da mulher: «Ela estava com os anjos»

Juntos pela primeira vez numa entrevista, Eva e Tiago respondem à pergunta que todos querem saber: «Estão juntos?»

Numa conversa emotiva, o empresário Tim Vieira mostrou-se devastado e recordou os últimos meses ao lado do amor da sua vida.

Tim Vieira abriu o coração para falar sobre um dos momentos mais difíceis da sua vida. O empresário recordou a morte da mulher, Lídia, que perdeu a batalha contra um cancro na medula óssea, apenas cinco meses após o diagnóstico. Ao contar os últimos momentos de vida, Tim Vieira emocionou Cristina Ferreira: "Ela estava com os anjos".

Casados há 26 anos e pais de três filhos, Tim e Lídia construíram uma história de amor que começou ainda na infância. Agora, poucos meses após a sua partida, o empresário confessou que continua a sentir profundamente a ausência daquela que considera o amor da sua vida.

Tudo começou após um episódio de má disposição que levou à descoberta da doença. O diagnóstico revelou um cancro na medula óssea, uma patologia rara em pessoas com menos de 65 anos. Ao longo de cinco meses, Lídia foi internada por três vezes, mas nunca deixou de lutar. Segundo Tim Vieira, a mulher manteve-se ativa até ao último dia de vida e nunca perdeu a esperança.

O empresário revelou ainda que apenas ele e um dos filhos sabiam que o prognóstico era reservado e que os médicos tinham apontado apenas alguns meses de vida. Um dos momentos que mais o marcou aconteceu após a morte da companheira. Tim revelou que a família esteve junto de Lídia poucos minutos depois da sua partida. “Estivemos com a Lídia dois minutos depois de ela morrer... estava linda”, contou, emocionado.

Apesar do sofrimento, o empresário garante que continua a encontrar força para seguir em frente, muito graças ao legado deixado pela mulher. Hoje, tenta ocupar a mente com o trabalho e com a família, mas admite que nada voltou a ser igual.