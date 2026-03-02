Chef revela a receita mais fácil de tiramisu que se prepara em minutos

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!

Ingredientes:

75 g de raspas de chocolate

Preparação:

Separe as gemas das claras e bata as claras em castelo.

Numa taça, misture as gemas com o açúcar e bata até o preparado duplicar de volume.

Acrescente o queijo mascarpone e bata novamente até ficar homogéneo.

Incorpore delicadamente as claras em castelo no creme.

Molhe os palitos no café e coloque-os no fundo de uma travessa. Cubra com uma camada do creme, repita o processo e termine com o restante creme.