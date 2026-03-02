Chef revela a receita mais fácil de tiramisu que se prepara em minutos

  • Fábio Belo
  • Hoje às 17:00
Tiramisu
Tiramisu

Não precisa de horas na cozinha para saborear uma sobremesa de dar água na boca. Prepare-se para impressionar todos à sua volta com um doce digno de restaurante, sem complicações.

Ingredientes:

  • 5 ovos

  • 250 g de queijo mascarpone

  • 125 g de açúcar

  • 200 g de palitos La Reine

  • 150 ml de café forte

  • 75 g de raspas de chocolate

Preparação:

  1. Separe as gemas das claras e bata as claras em castelo.

  2. Numa taça, misture as gemas com o açúcar e bata até o preparado duplicar de volume.

  3. Acrescente o queijo mascarpone e bata novamente até ficar homogéneo.

  4. Incorpore delicadamente as claras em castelo no creme.

  5. Molhe os palitos no café e coloque-os no fundo de uma travessa. Cubra com uma camada do creme, repita o processo e termine com o restante creme.

  6. Polvilhe com as raspas de chocolate e leve ao frigorífico por 12 horas.

Se quer descobrir mais receitas do criador de conteúdo Fábio Belo, visite o blog dele e siga-o no Facebook e Instagram.

Temas: Tiramisu Receitas rápidas

