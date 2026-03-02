Chef revela a receita mais fácil de tiramisu que se prepara em minutos

Não precisa de horas na cozinha para saborear uma sobremesa de dar água na boca. Prepare-se para impressionar todos à sua volta com um doce digno de restaurante, sem complicações.
Ingredientes:
-
5 ovos
-
250 g de queijo mascarpone
-
125 g de açúcar
-
200 g de palitos La Reine
-
150 ml de café forte
-
75 g de raspas de chocolate
Preparação:
-
Separe as gemas das claras e bata as claras em castelo.
-
Numa taça, misture as gemas com o açúcar e bata até o preparado duplicar de volume.
-
Acrescente o queijo mascarpone e bata novamente até ficar homogéneo.
-
Incorpore delicadamente as claras em castelo no creme.
-
Molhe os palitos no café e coloque-os no fundo de uma travessa. Cubra com uma camada do creme, repita o processo e termine com o restante creme.
-
Polvilhe com as raspas de chocolate e leve ao frigorífico por 12 horas.
Se quer descobrir mais receitas do criador de conteúdo Fábio Belo, visite o blog dele e siga-o no Facebook e Instagram.