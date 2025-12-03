Descubra como deixar as suas toalhas ásperas suaves de novo

  Joana Lopes
  Hoje às 15:00

Se as suas toalhas começaram a ficar duras e ásperas, não se preocupe: há soluções simples para as tornar macias outra vez. Com alguns cuidados caseiros e dicas práticas, pode recuperar a suavidade e o conforto que pensava ter perdido.

Há um ingrediente comum na cozinha que pode ser uma alternativa mais eficaz ao vinagre para amaciar toalhas. Embora o vinagre branco seja frequentemente utilizado na lavandaria para remover nódoas e germes, pode ser necessário várias lavagens até que se perceba uma diferença significativa na suavidade das toalhas.

Os especialistas da marca de têxteis Linens Limited, citados pelo jornal britânico Express, indicam que adicionar uma chávena de vinagre ao ciclo de lavagem das toalhas ásperas pode eliminar os resíduos deixados pelo detergente, ajudando a recuperar a maciez das fibras. No entanto, alertam que este método não produz resultados imediatos, sendo preciso repetir o processo várias vezes para alcançar o efeito desejado.

Então, como obter resultados mais rapidamente? Para quem procura uma solução eficaz e rápida, existe uma opção melhor do que o vinagre para deixar as toalhas macias: o bicarbonato de sódio.

Este ingrediente versátil remove os resíduos de detergentes e amaciadores que endurecem as toalhas e também neutraliza odores indesejáveis, tornando-se uma escolha ideal para quem se preocupa com cheiros e contaminação. Os especialistas salientam que o bicarbonato de sódio é neutro e não deixa resíduos perceptíveis nas toalhas.

Para utilizar o bicarbonato de sódio na lavagem, como explica o mesmo artigo, basta adicionar meia chávena diretamente no tambor da máquina, sobre as toalhas. É importante que a água seja morna, pois esta é a temperatura ideal para preservar a textura das fibras sem as danificar. Deve ainda ser evitado o uso de amaciador, já que este pode acumular resíduos e endurecer o tecido.

Após a lavagem, recomenda-se agitar as toalhas para ajudar a separar as fibras e, sempre que possível, utilizar a máquina de secar, de forma a restaurar ainda mais a maciez e o volume das toalhas.

