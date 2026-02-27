Nunca mais pendure as toalhas assim. É por isso que ficam a cheirar mal

Pode parecer um detalhe sem importância, mas a forma como pendura as toalhas pode estar a transformá-las num foco de mau cheiro — e quase ninguém se apercebe disso.

Uma toalha de banho que não seca corretamente pode passar de fresca e limpa a húmida e com cheiro a mofo em apenas um dia, sobretudo se a casa de banho for pequena ou tiver pouca ventilação. Muitas pessoas acreditam que o problema está na falta de lavagens frequentes, mas o verdadeiro erro acontece na forma como a toalha é pendurada após cada utilização.

De acordo com o site Real Simple, o erro mais comum é dobrar a toalha em vez de a deixar totalmente estendida. Depois de cada uso, deve ser pendurada aberta, sem que as pontas se toquem, permitindo a circulação do ar.

Quando o tecido é dobrado ou fica sobreposto, a humidade permanece retida, algo que se agrava em casas de banho húmidas. O ideal é que toda a superfície da toalha seque no prazo de 4 a 6 horas. Só assim poderá ser reutilizada sem necessidade de lavagem imediata.

Outros erros que atrasam a secagem da toalha

Abanar a toalha antes de pendurar

Este é um passo simples que muitas pessoas ignoram: dar uma sacudidela rápida antes de a pendurar. Este gesto ajuda a soltar as fibras húmidas e acelera o processo de secagem. Depois, deve ser estendida completamente num varão largo ou colocada num gancho que permita melhor circulação de ar.

Usar o varão do chuveiro

Pode parecer prático, mas é um dos piores locais. O vapor constante e a fraca circulação de ar mantêm a toalha húmida no centro — um verdadeiro convite ao bolor.

Pendurar atrás da porta

Também é um erro frequente. Atrás da porta existe pouca ventilação e o ar não circula devidamente. O ideal é deixar a porta entreaberta ou ligar o ventilador, caso exista, para facilitar a secagem.

Deixar toalhas molhadas no cesto da roupa

Nunca se devem colocar toalhas húmidas no cesto. Se não forem lavadas de imediato, devem primeiro secar. Assim evita-se que o mau cheiro se espalhe à restante roupa.

Onde (e como) pendurar as toalhas para secarem mais depressa

No varão de toalhas

A toalha deve ser estendida por completo, sem dobras nem camadas sobrepostas. Sempre que possível, o varão deve estar instalado perto de uma janela ou de um ventilador.

Em ganchos individuais

Ao usar ganchos, convém sacudir a toalha antes de a pendurar e garantir que cada pessoa tem o seu próprio gancho. Toalhas amontoadas significam acumulação de humidade e mau cheiro garantido.

De quanto em quanto tempo devem ser lavadas as toalhas?

A frequência depende da utilização e da ventilação da casa de banho, mas a regra geral é clara: a cada 3 a 4 utilizações, ou com maior frequência, se o ambiente for muito húmido.

Se, ainda assim, notar que demoram a secar, o ideal é lavá-las a cada dois dias para evitar odores desagradáveis e prolongar a durabilidade do tecido.