Nunca mais pendure as toalhas assim. É por isso que ficam a cheirar mal

  • Joana Lopes
  • Ontem às 16:00

Pode parecer um detalhe sem importância, mas a forma como pendura as toalhas pode estar a transformá-las num foco de mau cheiro — e quase ninguém se apercebe disso.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Uma toalha de banho que não seca corretamente pode passar de fresca e limpa a húmida e com cheiro a mofo em apenas um dia, sobretudo se a casa de banho for pequena ou tiver pouca ventilação. Muitas pessoas acreditam que o problema está na falta de lavagens frequentes, mas o verdadeiro erro acontece na forma como a toalha é pendurada após cada utilização.

De acordo com o site Real Simple, o erro mais comum é dobrar a toalha em vez de a deixar totalmente estendida. Depois de cada uso, deve ser pendurada aberta, sem que as pontas se toquem, permitindo a circulação do ar.

Quando o tecido é dobrado ou fica sobreposto, a humidade permanece retida, algo que se agrava em casas de banho húmidas. O ideal é que toda a superfície da toalha seque no prazo de 4 a 6 horas. Só assim poderá ser reutilizada sem necessidade de lavagem imediata.

Outros erros que atrasam a secagem da toalha

Abanar a toalha antes de pendurar

Este é um passo simples que muitas pessoas ignoram: dar uma sacudidela rápida antes de a pendurar. Este gesto ajuda a soltar as fibras húmidas e acelera o processo de secagem. Depois, deve ser estendida completamente num varão largo ou colocada num gancho que permita melhor circulação de ar.

Usar o varão do chuveiro

Pode parecer prático, mas é um dos piores locais. O vapor constante e a fraca circulação de ar mantêm a toalha húmida no centro — um verdadeiro convite ao bolor.

Pendurar atrás da porta

Também é um erro frequente. Atrás da porta existe pouca ventilação e o ar não circula devidamente. O ideal é deixar a porta entreaberta ou ligar o ventilador, caso exista, para facilitar a secagem.

Deixar toalhas molhadas no cesto da roupa

Nunca se devem colocar toalhas húmidas no cesto. Se não forem lavadas de imediato, devem primeiro secar. Assim evita-se que o mau cheiro se espalhe à restante roupa.

Onde (e como) pendurar as toalhas para secarem mais depressa

No varão de toalhas

A toalha deve ser estendida por completo, sem dobras nem camadas sobrepostas. Sempre que possível, o varão deve estar instalado perto de uma janela ou de um ventilador.

Em ganchos individuais

Ao usar ganchos, convém sacudir a toalha antes de a pendurar e garantir que cada pessoa tem o seu próprio gancho. Toalhas amontoadas significam acumulação de humidade e mau cheiro garantido.

De quanto em quanto tempo devem ser lavadas as toalhas?

A frequência depende da utilização e da ventilação da casa de banho, mas a regra geral é clara: a cada 3 a 4 utilizações, ou com maior frequência, se o ambiente for muito húmido.

Se, ainda assim, notar que demoram a secar, o ideal é lavá-las a cada dois dias para evitar odores desagradáveis e prolongar a durabilidade do tecido.

Temas: Toalhas

RELACIONADOS

É seguro lavar toalhas e roupa juntas? Aqui está a verdade

Descubra como deixar as suas toalhas ásperas suaves de novo

Não utilize amaciador se tiver estas roupas na máquina

E se lhe contássemos que a máquina de lavar roupa tem uma opção escondida para eliminar nódoas?

Dicas

Mantenha a sua casa sempre limpa com estes 6 hábitos diários

Ontem às 17:00

Afinal, é mais seguro deixar a comida arrefecer ou colocá-la no frigorífico?

Ontem às 14:15

Por 32 euros: estes ténis Adidas são um clássico que nunca falha

Ontem às 00:00

É seguro lavar toalhas e roupa juntas? Aqui está a verdade

26 fev, 17:00

Adeus, película aderente colada. Este é o truque que resolve o problema de vez

26 fev, 16:00

Esta criadora comparou o Dyson com uma escova sete vezes mais barata e este foi o resultado

26 fev, 11:32

Sem sair da Europa, encontra esta praia paradisíaca com águas a 28 °C

25 fev, 17:00
MAIS

Mais Vistos

Quanto custa a cirurgia de mudança de sexo que Pedro vai realizar? Lourenço Ódin revela

Ontem às 11:28

Carneiro, Touro e Gémeos: saiba o que lhe reserva o seu signo para março

Ontem às 10:08

"Eu não admito": Joana D'Arc, depois de deixar a "1.ª Companhia", revela que não perdoa ex-recruta

26 fev, 11:41

Caranguejo, Leão e Virgem: saiba o que lhe reserva o seu signo para março

Ontem às 10:09

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

Ontem às 10:56

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Receitas

Ninguém resiste a este arroz cremoso de farinheira

26 fev, 15:00

Velas de manteiga: isto vai mudar a forma como vê o pão com manteiga

6 fev, 17:00

É fã de pão recheado? Experimente esta receita

31 jan, 09:00

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Fora do Estúdio

Tony Carreira surpreende fãs: «É com enorme felicidade que anuncio...»

Ontem às 16:50

Rute Cardoso vive momento arrepiante ao ver Diogo Jota eternizado fora de Portugal

26 fev, 11:00

Divertido, João Monteiro comenta momento televisivo de Cristina Ferreira: «Não tenho palavras»

26 fev, 10:04

Foi uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa nos anos 90. Hoje, vende imóveis de luxo

26 fev, 09:32

Fotos

Mantenha a sua casa sempre limpa com estes 6 hábitos diários

Ontem às 17:00

Tony Carreira surpreende fãs: «É com enorme felicidade que anuncio...»

Ontem às 16:50

Nunca mais pendure as toalhas assim. É por isso que ficam a cheirar mal

Ontem às 16:00

Lourenço Ódin recorda mensagem de Pedro, concorrente do Secret Story: «Disse-me que eu lhe salvei a vida»

Ontem às 15:03