É seguro lavar toalhas e roupa juntas? Aqui está a verdade

Todos já se perguntaram: é seguro lavar toalhas e roupa juntas? Especialistas deixam alerta.

Todos já passaram por isto: o cesto da roupa está cheio, o tempo é curto e surge aquela pergunta inevitável: "Posso lavar toalhas e roupa juntas?". À primeira vista, parece uma solução prática. Afinal, vai tudo para a mesma máquina, certo? Nem sempre.

Embora seja tecnicamente possível lavar toalhas e roupa juntas, especialistas em organização e limpeza, citados pelo site Martha Stewart, são claros: não é a melhor opção. E existem boas razões para isso.

Por que não é aconselhável lavar toalhas com roupa?

1. As toalhas libertam muito cotão

As toalhas são concebidas para absorver água e acabam por libertar fibras durante a lavagem. O resultado? A roupa, especialmente a mais escura, pode sair da máquina coberta de cotão. Adeus, leggings pretas impecáveis.

2. Tecidos diferentes exigem cuidados diferentes

As toalhas são mais pesadas, ásperas e resistentes, enquanto a roupa do dia-a-dia é geralmente mais delicada. Misturá-las pode provocar atrito, desgaste, perda de forma e tecidos menos macios ao longo do tempo.

3. Risco de desequilíbrio na máquina

Toalhas molhadas pesam bastante. Misturadas com roupa leve, podem desequilibrar o tambor durante a centrifugação, afetando a lavagem e até a durabilidade da máquina.

4. Temperaturas de lavagem diferentes

A roupa prefere lavagens mais frias para preservar cores e tecidos, enquanto as toalhas beneficiam de água quente, essencial para eliminar bactérias, resíduos e odores. Lavar tudo junto obriga a um compromisso que não favorece nenhum dos tecidos.