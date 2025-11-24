Esqueça as tomadas tradicionais: esta solução instala-se sem obras e é o futuro

  • Joana Lopes
  • Hoje às 15:00

Existem novas tomadas que dispensam obras e prometem ser uma revolução.

As tomadas elétricas estão a evoluir. Segundo o Computer Hoy, uma nova geração de tomadas modulares de superfície promete tornar a instalação elétrica em casa mais simples, eliminando obras, pó e cabos espalhados. Estas soluções permitem adicionar ou substituir módulos, dispensar as tradicionais réguas de tomadas e reduzir o emaranhado de fios, combinando um design moderno, prático e mais seguro face aos riscos elétricos.

O conceito é direto: estas tomadas podem ser instaladas em qualquer local, sem necessidade de embutir, partir paredes ou recorrer a remodelações demoradas. O objetivo, explica o Computer Hoy, é modernizar o lar rapidamente e sem complicações, aliando funcionalidade, segurança e estética.

Até há pouco tempo, instalar uma nova tomada implicava abrir a parede ou esconder uma régua atrás dos móveis. Atualmente, os novos sistemas modulares permitem montar uma tomada em minutos, sobre praticamente qualquer superfície — seja uma parede, uma viga ou até o teto — sempre de forma limpa e reversível.

Esta inovação surge numa altura em que temos cada vez mais dispositivos para ligar. As novas tomadas ajudam a eliminar cabos soltos, manter a casa organizada e, acima de tudo, a reduzir riscos elétricos. São ideais tanto para casas novas como para habitações antigas que necessitam de uma atualização discreta e sem obras pesadas.

Segundo o Computer Hoy, uma tomada modular externa é um sistema que se instala diretamente sobre a parede, sem necessidade de embutir. Pode ser fixada com adesivos fortes ou pequenos parafusos, enquanto os cabos ficam escondidos dentro de calhas finas e discretas, normalmente da mesma cor da parede, integrando-se facilmente na decoração.

A montagem é simples: coloca-se a base, ligam-se os cabos e encaixa-se o módulo. Alguns modelos permitem mesmo encaixar e retirar as peças sem ferramentas, facilitando a manutenção. Outra vantagem é a compatibilidade com qualquer tipo de superfície — desde tijolo e pladur até madeira ou betão. De acordo com o Computer Hoy, uma das grandes vantagens é não ser necessário recorrer a obras nem fazer uma remodelação completa, reduzindo significativamente tempo e custos de instalação. Isto torna estas tomadas uma opção atraente tanto para quem quer modernizar a casa como para profissionais à procura de soluções rápidas e seguras.

Apesar de serem fáceis de instalar, o Computer Hoy recorda que a eletricidade exige sempre precaução e cumprimento das normas. O ideal é que a instalação seja feita por um técnico certificado, garantindo uma ligação à terra adequada e potência suficiente, especialmente se forem ligados equipamentos de maior consumo.

Os profissionais, explica o Computer Hoy, não só asseguram uma instalação segura, como também evitam problemas futuros, como aquecimento excessivo ou falhas elétricas. Assim, contar com um especialista é uma forma de proteger a casa e prolongar a vida útil do sistema.

Temas: Tomadas

