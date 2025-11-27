Saiba quantas tomadas pode ligar numa só extensão e quais os sinais de sobrecarga

Muitas pessoas ligam várias tomadas numa só extensão sem pensar nas consequências, mas isso pode ser perigoso. Saiba quantas tomadas pode usar em segurança e quais os sinais de sobrecarga a que deve estar atento para evitar acidentes eléctricos.

O número máximo de tomadas que podem ser ligadas a uma só extensão depende de vários fatores, sobretudo dos limites de potência (em watts) e de corrente elétrica (em amperes) suportados tanto pela tomada na parede como pela própria extensão ou régua de tomadas. É fundamental respeitar estes limites para evitar sobrecarga, sobreaquecimento e, em casos extremos, risco de incêndio.

Em Portugal, uma tomada típica suporta uma corrente máxima de 16 amperes (A) a 230 volts (V), correspondendo a uma potência máxima aproximada de 3.680 watts (W). Contudo, é sempre recomendável não utilizar a capacidade máxima de forma contínua.

Cada extensão possui um limite específico de corrente e potência, definido pelo fabricante. Na maior parte das vezes, este valor é também de 16 A (3.680 W), mas pode ser inferior. Algumas extensões incluem proteções contra sobrecargas, algo fortemente recomendado. Por isso, é aconselhável investir em extensões de qualidade.

Quais são os sinais de uma tomada sobrecarregada?

Os especialistas da norte-americana Clocktower Electric indicam alguns sinais de alerta que podem apontar para sobrecarga:

Luzes que piscam ou escurecem frequentemente;

Disjuntor do quadro elétrico a disparar com regularidade;

Ruídos de estalidos ou zumbidos vindos de interruptores ou tomadas;

Tomadas e interruptores quentes ao toque;

Cheiro de queimado proveniente de tomadas ou interruptores.

«Os sinais acima mencionados são razão para recorrer a um eletricista profissional. Lidar com estes potenciais problemas elétricos pode evitar dores de cabeça, na melhor das hipóteses, e sérios riscos de segurança, na pior», escrevem os especialistas.

Potência dos aparelhos ligados

É importante calcular a soma da potência dos aparelhos ligados à extensão. Por exemplo:

Computador: ~300 W;

Monitor: ~50 W;

Carregador de telemóvel: ~20 W;

Aquecedor: ~2.000 W.

Neste exemplo, criado pelo IOL numa ferramenta de Inteligência Artificial, a potência total seria 2.370 W, o que está dentro do limite da tomada. Contudo, adicionar mais equipamentos poderia ultrapassar o limite.

O ideal é limitar o número de aparelhos ligados a uma extensão de modo que a potência total não exceda 80% da capacidade máxima da tomada (aproximadamente 3.000 W em vez de 3.680 W) e nunca ligar várias extensões em cadeia.

Posso ligar uma extensão a outra sem ultrapassar a potência máxima?

O número de aparelhos ligados a uma extensão não deve exceder o valor para o qual foi projetada, mesmo que a soma das potências esteja abaixo do limite. Evite ligar uma extensão a outra, pois isso aumenta significativamente o risco de sobrecarga.