Adeus pelos encravados e manchas: o esfoliante líquido mais vendido da Amazon em promoção

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«Saiu de casa para nunca mais voltar»: José ficou viúvo há menos de um mês quando o impensável aconteceu

Nada é mais prático do que um esfoliante líquido multifuncional que serve para a cara e o corpo

Há produtos de beleza que ganham fama por uma simples razão : funcionam mesmo. O tónico de Ácido Glicólico a 7% da The Ordinary é um desses casos e acabou por ir muito além do rosto, tornando-se um favorito para o corpo todo.

Este tónico destaca-se por ser o mais vendido na sua categoria na Amazon, acumulando mais de 50 mil avaliações com uma média de 4,7 estrelas, e encontra-se atualmente a 13,21€.

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Destaques e especificações técnicas

Fórmula com 7% de ácido glicólico: Este alfa-hidroxiácido esfolia suavemente a superfície cutânea, alisando a textura e promovendo a renovação celular para um tom visivelmente mais uniforme, ajudando a que "as manchas vão desaparecendo" e a pele se sinta "mais leve".

Ação corporal e pré-depilação: Funciona como um aliado contra imperfeições em áreas de atrito e reduz os pelos encravados nas pernas , com utilizadoras a apontarem resultados excelentes "duas a três vezes por semana depois da depilação".

Funciona como um aliado contra imperfeições em áreas de atrito e , com utilizadoras a apontarem resultados excelentes "duas a três vezes por semana depois da depilação". Uso nas axilas e controlo de odor: A sua ação acidificante ajuda a neutralizar as bactérias causadoras do mau odor corporal e a clarear a zona, sendo considerado "um must na rotina de cuidados faciais e corporais".

A sua ação acidificante ajuda a neutralizar as bactérias causadoras do mau odor corporal e a clarear a zona, sendo considerado Cuidados com os pés e couro cabeludo: Atua como esfoliante intensivo para calcanhares secos ou gretados e ajuda a libertar o couro cabeludo de resíduos e caspa antes da lavagem tradicional, garantindo resultados "mais eficazes do que um champô anticaspa tradicional".

Atua como esfoliante intensivo para calcanhares secos ou gretados e ajuda a libertar o couro cabeludo de resíduos e caspa antes da lavagem tradicional, garantindo resultados Formato prático e rentável: Apresenta-se como um "excelente tónico minimalista, concentrado e que funciona", sendo muito comum ser transferido para um frasco borrifador para facilitar a aplicação direta no corpo.

O que dizem os utilizadores

O entusiasmo em torno do produto reflete-se em relatos que vão muito além do uso convencional no rosto. Várias consumidoras afirmam que, ao fim de poucas semanas, sentem "o rosto mais liso" e a pele "completamente preparada para receber outros séruns e cremes hidratantes".

Outros compradores destacam a rápida eficácia nas áreas mais difíceis do corpo, como joelhos e cotovelos, garantindo que desde "a primeira aplicação com algodão comecei a ver a diferença". A versatilidade é a nota mais marcante, com clientes a resumirem que o tónico "cumpriu totalmente a função para a qual comprei" e que superou todas as expectativas.

Porquê apostar neste modelo?

Para quem procura um produto prático, multifuncional e com resultados visíveis sem inflacionar o orçamento, o tónico de ácido glicólico da The Ordinary é um investimento acertado. A sua capacidade de substituir vários passos e cosméticos específicos — do esfoliante corporal ao tratamento para o couro cabeludo — explica facilmente a sua legião de fãs e a classificação quase perfeita nas plataformas de venda.

Cuidados a ter e como usar

Para tirar o máximo partido do tónico sem irritar a pele, o ideal é aplicá-lo exclusivamente na rotina noturna e com a pele bem seca após a limpeza. Como o ácido glicólico aumenta a sensibilidade ao sol, o uso de protetor solar diário na manhã seguinte é obrigatório. Quem tem pele sensível ou vai usar o produto pela primeira vez deve introduzi-lo gradualmente — apenas 1 a 2 vezes por semana —, evitando combiná-lo no mesmo dia com retinol, vitamina C ou outros ácidos fortes para não danificar a barreira cutânea.

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