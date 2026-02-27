Tony Carreira surpreende fãs: «É com enorme felicidade que anuncio...»

Tony Carreira acaba de anunciar duas datas muito especiais para 2026 e promete voltar a encher duas das maiores salas do país. A novidade foi partilhada nas redes sociais e deixou os fãs em êxtase.

Aos 62 anos, Tony Carreira recorreu às redes sociais, esta sexta-feira, 27 de fevereiro, para revelar que vai regressar aos grandes palcos nacionais em 2026.

O intérprete de "Sonhos de Menino” atua na Super Bock Arena, no Porto, a 14 de novembro, e sobe ao palco da MEO Arena, em Lisboa, a 28 de novembro, naquele que será o seu 28.º concerto naquela sala emblemática.

Na mensagem dirigida aos fãs, o cantor mostrou-se emocionado com mais este marco na carreira: “A cada grande sala esgotada, dou por mim a questionar se será a última vez. Mas a vontade de voltar, de criar algo novo e de vos reencontrar fala sempre mais alto. Por isso, é com enorme felicidade que anuncio duas datas muito especiais, ainda este ano”.

Tony Carreira terminou com um apelo sentido ao seu público fiel: “Conto convosco para, mais uma vez, cantarmos juntos”.

Com décadas de carreira e uma legião de admiradores, o artista prepara-se assim para voltar a provar que continua a ser um dos nomes mais acarinhados da música portuguesa.