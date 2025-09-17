As torradeiras tradicionais já eram. Este modelo é tudo o que faltava na cozinha

Este artigo pode conter links afiliados*

Um clássico reinventado que ocupa pouco espaço e faz toda a diferença.

Há produtos que fazem pensar porque é que ninguém os inventou mais cedo — a torradeira horizontal Orbegozo TO 1010 é um desses exemplos. Entre os mais vendidos na categoria de Casa e Cozinha da Amazon, soma quase 5 mil avaliações e mantém uma classificação média de 4,2 estrelas, com mais de 100 compras no último mês.

Ao contrário das torradeiras convencionais, que obrigam a ajustar o pão à ranhura, este modelo horizontal permite torrar qualquer tipo e tamanho de fatia, sem restrições. “Não volto a comprar das outras!”, admite um utilizador, sublinhando como este detalhe transformou a rotina matinal.

Com 600W de potência e seis níveis de tostagem, adapta-se a diferentes preferências e tipos de pão. A distribuição de calor é elogiada pela uniformidade, conseguindo um dourado estaladiço em cada fatia. Há até quem tenha descoberto novos usos: “Deixa a pizza estaladiça, como se tivesse acabado de sair do forno”, refere uma avaliação.

O design compacto é outro dos pontos fortes. Fácil de guardar, ocupa pouco espaço sem perder capacidade para servir toda a família. A bandeja de migalhas removível facilita a limpeza diária, enquanto o botão de ligar/desligar com temporizador torna a utilização simples e prática.

Além da funcionalidade, o modelo conta ainda com sinal sonoro para avisar quando o pão está pronto e uma área de tostagem ampla, ideal para preparar várias fatias em simultâneo. Nas palavras de quem já testou: “É muito mais prática que as torradeiras convencionais e fácil de guardar em qualquer espaço.”

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.