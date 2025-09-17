As torradeiras tradicionais já eram. Este modelo é tudo o que faltava na cozinha

Este artigo pode conter links afiliados*

Um clássico reinventado que ocupa pouco espaço e faz toda a diferença.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Há produtos que fazem pensar porque é que ninguém os inventou mais cedo — a torradeira horizontal Orbegozo TO 1010 é um desses exemplos. Entre os mais vendidos na categoria de Casa e Cozinha da Amazon, soma quase 5 mil avaliações e mantém uma classificação média de 4,2 estrelas, com mais de 100 compras no último mês.

Ao contrário das torradeiras convencionais, que obrigam a ajustar o pão à ranhura, este modelo horizontal permite torrar qualquer tipo e tamanho de fatia, sem restrições. “Não volto a comprar das outras!”, admite um utilizador, sublinhando como este detalhe transformou a rotina matinal.

Com 600W de potência e seis níveis de tostagem, adapta-se a diferentes preferências e tipos de pão. A distribuição de calor é elogiada pela uniformidade, conseguindo um dourado estaladiço em cada fatia. Há até quem tenha descoberto novos usos: “Deixa a pizza estaladiça, como se tivesse acabado de sair do forno”, refere uma avaliação.

O design compacto é outro dos pontos fortes. Fácil de guardar, ocupa pouco espaço sem perder capacidade para servir toda a família. A bandeja de migalhas removível facilita a limpeza diária, enquanto o botão de ligar/desligar com temporizador torna a utilização simples e prática.

Além da funcionalidade, o modelo conta ainda com sinal sonoro para avisar quando o pão está pronto e uma área de tostagem ampla, ideal para preparar várias fatias em simultâneo. Nas palavras de quem já testou: “É muito mais prática que as torradeiras convencionais e fácil de guardar em qualquer espaço.”

Adquira aqui

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Temas: Torradeira Orbegozo Amazon Torradeira horizontal Cozinha

RELACIONADOS

Esta air fryer de 11 litros poupa 60% de energia e até tem cilindro para batatas fritas

De 1.600€ para 350€: este computador também é tablet e soma cada vez mais elogios

De 1.600€ para 350€: este computador também é tablet e soma cada vez mais elogios

De 142€ por 86€? É desta que tem a air fryer mais elogiada da Amazon

Dicas

Todos acreditamos que este alimento é saudável, mas contém mais açúcar que um refrigerante

Há 26 min

Este é o segredo de Cameron Diaz para manter um corpo jovem aos 53 anos

Há 56 min

Esta air fryer de 11 litros poupa 60% de energia e até tem cilindro para batatas fritas

Hoje às 11:10

Cabelo curto ou longo: qual envelhece mais as mulheres a partir dos 45 anos?

Ontem às 17:00

De 1.600€ para 350€: este computador também é tablet e soma cada vez mais elogios

Ontem às 16:33

Isto vai mudar a forma como usa o champô seco

Ontem às 16:30

Faça isto depois de cada refeição e vai notar mudanças no peso

Ontem às 16:00
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira deixa conselho a Catarina Miranda: «Tenho muita pena que a tua inteligência não te permita perceber»

Ontem às 11:24

Entre no casamento de Jéssica Antunes e Rui Figueiredo

Ontem às 10:12

Cristina Ferreira para Catarina Miranda: «Estás a pôr em causa um trabalho e é de todo falso»

Ontem às 11:17

Cristina Ferreira confronta Catarina Miranda: «Tenho já te de interromper»

Ontem às 11:16

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Descubra como fazer lasanha na air fryer

Há 1h e 26min

Fez arroz de tomate e ficou empapado? É assim que deve fazer para ficar no ponto certo

Há 2h e 26min

Testámos esta receita de cheesecake e agora todos nos perguntam como se faz

Hoje às 10:30

Este bolo de chocolate leva apenas 4 ingredientes e não estraga a dieta

15 set, 15:30

Fora do Estúdio

«Procurei-te durante a vida inteira»: irmãos separados à nascença reencontram-se 80 anos depois

Há 1h e 56min

De luto, FF quebra silêncio de forma emocionante: «O último dia em que o meu pai me pegou ao colo»

Hoje às 09:03

«Um extraordinário filho»: Esta foi a história que deixou Cristina Ferreira emocionada

Ontem às 16:15

Não faltaram famosos, mas esta terá sido a presença mais surpreendente no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

Ontem às 09:04

Fotos

Todos acreditamos que este alimento é saudável, mas contém mais açúcar que um refrigerante

Há 26 min

Este é o segredo de Cameron Diaz para manter um corpo jovem aos 53 anos

Há 56 min

Não se viu na televisão, mas Catarina Miranda esteve nos bastidores durante entrevista de Afonso Leitão. Veja as imagens exclusivas

Há 1h e 11min

Descubra como fazer lasanha na air fryer

Há 1h e 26min