Com 12 ligações num só aparelho, esta torre de tomadas está a arrasar na Amazon

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Depois de cozinhar, quanto tempo devemos esperar antes de colocar a comida no frigorífico?

Se a secretária ou a sala têm cabos a mais e tomadas a menos, esta torre vertical pode ser a solução.

Basta olhar para trás do móvel da televisão, ou para debaixo da secretária, para perceber que os cabos ganharam vida própria. Entre o telemóvel, o portátil, a coluna, o smartwatch e ainda o carregador da consola, a velha extensão de sempre já não dá conta do recado. É este o problema que a torre de tomadas da Sameriver veio resolver, e os números falam por si: mais de 7.300 avaliações, uma média de 4,8 estrelas e o selo "Escolha da Amazon".

Uma torre em vez de uma régua comprida

Em vez da extensão tradicional, comprida e difícil de arrumar, esta solução assume um formato vertical, o que permite ligar vários aparelhos ao mesmo tempo sem ocupar praticamente espaço nenhum na secretária. Com apenas 12 x 9 x 16,3 cm e um cabo de 2 metros, encaixa-se facilmente atrás de um monitor, ao lado de um sofá ou dentro de uma gaveta de escritório.

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12 ligações, incluindo USB-C

A grande vantagem está na capacidade: são 12 ligações num único aparelho, divididas entre 8 tomadas AC, 3 portas USB-A e 1 porta USB-C. Isto significa que se pode carregar telemóveis e tablets diretamente pelas portas USB, sem andar à procura de transformadores extra, o que reduz bastante o número de cabos soltos pela casa.

Um interruptor para desligar tudo de uma vez

Um pormenor que os utilizadores destacam bastante é o interruptor principal, que permite desligar quase todos os aparelhos com um único clique, ideal para quem quer poupar energia ao sair de casa ou antes de dormir. Vale notar que este interruptor não corta a corrente às portas USB, que continuam ativas.

Pensada para vários aparelhos ligados ao mesmo tempo

Em termos de segurança, este modelo inclui proteção contra picos de tensão, corte automático em caso de sobrecarga, sobreaquecimento ou curto-circuito, e materiais ignífugos, o que dá mais confiança a quem liga vários equipamentos de maior potência ao mesmo tempo.

Por 22,79€, esta torre de tomadas é uma forma simples e barata de acabar de vez com o caos de cabos.

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