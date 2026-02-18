De 35€ para 20€: esta torre de tomadas ocupa muito menos espaço e está a substituir as velhas extensões

Este artigo pode conter links afiliados*

Se a secretária está cheia de cabos e transformadores espalhados, esta torre de tomadas com USB integrado pode ser exatamente o que falta para organizar tudo.

Há um momento em que se percebe que a velha extensão lá de casa simplesmente deixou de ser suficiente. Entre smartphones, tablets, portátil, smartwatch, colunas, consolas e até o aspirador portátil, as tomadas parecem cada vez menos — enquanto os cabos continuam a multiplicar-se.

A evolução tecnológica trouxe mais dispositivos para o dia a dia, mas também novos desafios de organização. Felizmente, surgiram alternativas mais inteligentes, compactas e pensadas para simplificar a rotina. Um dos exemplos mais procurados atualmente é a torre de tomadas que se tornou uma das mais vendidas da Amazon, precisamente por responder a esta necessidade de forma prática e eficaz.

Em vez da clássica régua comprida que ocupa espaço na secretária ou fica esquecida atrás do móvel, esta solução aposta num design vertical em formato torre. O resultado? Permite ligar vários equipamentos ao mesmo tempo sem comprometer espaço útil. Com dimensões compactas — 12 x 9 x 16,3 cm — e um cabo de 2 metros, adapta-se facilmente à sala, quarto, escritório ou zona de entretenimento.

O grande destaque está na capacidade: 12 ligações num único equipamento.
• 8 tomadas AC
• 3 portas USB-A
• 1 porta USB-C

extensões

Na prática, significa que é possível carregar telemóveis, tablets e outros gadgets diretamente através das portas USB, sem necessidade de múltiplos transformadores. Menos cabos soltos, menos adaptadores espalhados, mais organização.

Num quotidiano em que quase tudo depende de bateria, ter portas USB integradas deixou de ser um detalhe e passou a ser uma conveniência essencial. Esta torre permite carregamento rápido (USB-A 5V/2,4A e USB-C 5V/3,1A), ajudando a manter a secretária funcional e visualmente mais limpa.

Outro pormenor que facilita a rotina é o interruptor principal, que permite desligar quase todos os equipamentos com um simples clique — uma solução prática ao sair de casa ou antes de dormir. (Importa referir que o interruptor não controla as portas USB.)

No que diz respeito à segurança, também há argumentos sólidos. Sem necessidade de entrar em especificações demasiado técnicas, trata-se de um equipamento pensado para proteger os dispositivos ligados. Inclui proteção contra picos de tensão até 1700 J, sistema de corte automático em caso de sobrecarga, sobreaquecimento ou curto-circuito, materiais ignífugos e certificações FCC e RoHS. Em termos simples: mais tranquilidade ao ligar equipamentos de maior potência.

As avaliações reforçam essa perceção. Entre os comentários mais frequentes, destacam-se elogios à capacidade, ao design compacto e à rapidez de carregamento. “Tem mais tomadas do que alguma vez será preciso e, ainda assim, é muito compacto. As portas USB carregam rapidamente e fica ótimo na mesa”, refere um utilizador. Outro destaca: “O design vertical poupa espaço, o cabo de dois metros oferece bastante alcance e o interruptor principal é um bónus para desligar tudo de uma vez.”

Organização, eficiência e aproveitamento de espaço surgem como as vantagens mais apontadas. Num cenário em que cada casa reúne cada vez mais dispositivos eletrónicos, soluções deste género parecem acompanhar naturalmente essa evolução — simplificando o dia a dia sem complicações desnecessárias.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

