Só suja uma taça para fazer esta torta de laranja: espreite a receita mais fácil que já experimentámos

Quem disse que fazer sobremesas é complicado? Esta torta de laranja prova o contrário.
Torta de laranja
Ingredientes:
- 8 ovos inteiros
- 500 g de açúcar
- Sumo e raspa de 2 laranjas
- 2 colheres de sopa de margarina
- 2 colheres de sopa de amido de milho
- 1 colher de chá de fermento
Preparação:
- Untar um tabuleiro, forrar com papel vegetal e untar novamente;
- Pré-aquecer o forno a 180 graus;
- Numa batedeira, bater os ovos com o açúcar num recipiente;
- Acrescentar a raspa e o sumo das laranjas, o amido de milho, a margarina e o fermento;
- Misturar bem e depois juntar ao preparado de ovos com açúcar, mexendo até ficar homogéneo;
- Levar ao forno para cozer.