Só suja uma taça para fazer esta torta de laranja: espreite a receita mais fácil que já experimentámos

  • Joana Lopes
  • Há 1h e 40min
Torta de Laranja, por Natércia Filipe
Torta de Laranja, por Natércia Filipe
Foto: Natércia Filipe

Quem disse que fazer sobremesas é complicado? Esta torta de laranja prova o contrário.

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Torta de laranja

Ingredientes:

  • 8 ovos inteiros
  • 500 g de açúcar
  • Sumo e raspa de 2 laranjas
  • 2 colheres de sopa de margarina
  • 2 colheres de sopa de amido de milho
  • 1 colher de chá de fermento

Preparação:

  1. Untar um tabuleiro, forrar com papel vegetal e untar novamente;
  2. Pré-aquecer o forno a 180 graus;
  3. Numa batedeira, bater os ovos com o açúcar num recipiente;
  4. Acrescentar a raspa e o sumo das laranjas, o amido de milho, a margarina e o fermento;
  5. Misturar bem e depois juntar ao preparado de ovos com açúcar, mexendo até ficar homogéneo;
  6. Levar ao forno para cozer.
Temas: Torta de laranja
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