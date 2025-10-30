É assim que se faz uma tortilha, segundo os chefs espanhóis

Se acha que basta juntar ovos e batatas, desengane-se.
A tortilha de batata é um dos pratos mais icónicos da gastronomia espanhola — simples, caseira e absolutamente irresistível. No entanto, por detrás desta receita tradicional escondem-se autênticos segredos de chef, responsáveis pela textura perfeita e pelo sabor inconfundível.
Segundo o site Petit Chef, o primeiro passo fundamental é escolher as batatas adequadas. As variedades Kennebec e agria são as preferidas dos profissionais, devido ao baixo teor de água e à textura cremosa que adquirem depois de serem confitadas em azeite virgem extra, um ingrediente essencial para garantir suavidade e sabor.
Os ovos devem ser de excelente qualidade, de preferência de galinhas criadas ao ar livre. A proporção ideal é um ovo grande por cada 100 gramas de batata. Já a cebola, embora gere alguma polémica, pode ser o toque decisivo que eleva o prato: deve ser cozinhada lentamente até caramelizar, conferindo doçura e suculência à tortilha.
O toque final está no uso de uma frigideira antiaderente e no controlo da temperatura. O lume deve manter-se médio, o suficiente para garantir um exterior dourado e um interior macio e cremoso.
Ingredientes:
-
6 ovos;
-
500 g de batatas;
-
1 cebola;
-
Azeite virgem extra;
-
Sal.
Modo de preparação:
-
Descasque-as e corte-as em rodelas finas ou pedaços pequenos. Aqueça uma boa quantidade de azeite numa frigideira e cozinhe as batatas em lume médio-baixo, sem as deixar fritar em demasia. Devem ficar macias, quase confitadas.
-
Corte a cebola em meias-luas e junte-a às batatas a meio da cozedura. Deixe cozinhar até ficar translúcida e ligeiramente dourada.
-
Retire as batatas e a cebola com uma escumadeira, escorra bem o azeite e tempere com sal.
-
Numa taça grande, bata ligeiramente os ovos (sem criar espuma). Adicione as batatas e a cebola, envolva bem e deixe repousar 5 a 10 minutos para que o ovo se incorpore.
-
Aqueça um fio de azeite numa frigideira antiaderente média (20–24 cm). Verta a mistura e cozinhe em lume médio durante 3 a 4 minutos, até a base ficar dourada.
-
Coloque um prato sobre a frigideira, vire cuidadosamente a tortilha e volte a colocá-la na frigideira para cozinhar do outro lado. Mais 2 a 3 minutos serão suficientes, consoante prefira o interior mais cremoso ou mais firme.
-
Deixe repousar alguns minutos antes de cortar. Pode servir quente ou fria — é deliciosa de ambas as formas.