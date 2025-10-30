É assim que se faz uma tortilha, segundo os chefs espanhóis

Se acha que basta juntar ovos e batatas, desengane-se.

A tortilha de batata é um dos pratos mais icónicos da gastronomia espanhola — simples, caseira e absolutamente irresistível. No entanto, por detrás desta receita tradicional escondem-se autênticos segredos de chef, responsáveis pela textura perfeita e pelo sabor inconfundível.

Segundo o site Petit Chef, o primeiro passo fundamental é escolher as batatas adequadas. As variedades Kennebec e agria são as preferidas dos profissionais, devido ao baixo teor de água e à textura cremosa que adquirem depois de serem confitadas em azeite virgem extra, um ingrediente essencial para garantir suavidade e sabor.

Os ovos devem ser de excelente qualidade, de preferência de galinhas criadas ao ar livre. A proporção ideal é um ovo grande por cada 100 gramas de batata. Já a cebola, embora gere alguma polémica, pode ser o toque decisivo que eleva o prato: deve ser cozinhada lentamente até caramelizar, conferindo doçura e suculência à tortilha.

O toque final está no uso de uma frigideira antiaderente e no controlo da temperatura. O lume deve manter-se médio, o suficiente para garantir um exterior dourado e um interior macio e cremoso.

Ingredientes:

6 ovos;

500 g de batatas;

1 cebola;

Azeite virgem extra;

Sal.

Modo de preparação: