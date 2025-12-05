Embora seja comum, isto nunca deve ser feito se tiver tosse

  Joana Lopes
  Há 3h e 5min

Com a chegada do inverno, é comum que crianças e adultos sofram de tosse e gripes. Embora seja um sintoma natural do corpo, muitas vezes surge a dúvida: como aliviar este desconforto sem agravar o problema?

Com a chegada do inverno, é comum que crianças e adultos sofram de gripes, muitas vezes acompanhadas de tosse. Apesar de ser um sintoma incómodo, a tosse cumpre uma função importante: ajudar a limpar as vias aéreas. Naturalmente, procura-se a melhor forma de aliviar estes sinais.

O pediatra José Coentrão, responsável pela página @escolapediatria no Instagram, partilhou um vídeo explicando que a tendência de aquecer excessivamente os quartos pode piorar a situação. Ao contrário do que muitos pensam, permanecer em ambientes quentes e secos não é recomendado. É comum manter os aquecedores ligados durante a noite para maior conforto, mas quando existe tosse, o ar seco intensifica os episódios durante a noite.

Para aliviar a tosse, recomenda-se manter o quarto fresco e com alguma humidade. Esta simples alteração ajuda a prevenir que a tosse se agrave durante a noite, já que o ar húmido e fresco acalma a irritação das vias respiratórias, proporcionando mais conforto e uma noite de sono de melhor qualidade.

Portanto, nos dias frios, não se esqueça de arejar bem o quarto e garantir um nível adequado de humidade, fatores essenciais para uma recuperação mais tranquila.

