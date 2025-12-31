A tosse fica pior à noite? Este é um dos erros mais frequentes dos portugueses no quarto

Esta mudança simples contribui para diminuir a irritação das vias respiratórias, favorecendo noites mais calmas e um sono mais reparador.

Com a descida das temperaturas, é habitual que constipações, gripes e episódios de tosse se tornem mais frequentes, tanto em crianças como em adultos. Embora seja incómoda, a tosse é um mecanismo natural do organismo para limpar as vias respiratórias. Ainda assim, quando surge, é natural procurar soluções simples que ajudem a aliviar o mal-estar.

Este foi o tema abordado recentemente pelo pediatra José Coentrão, responsável pela página @escolapediatria no Instagram, num vídeo onde chamou a atenção para um comportamento muito comum nesta época do ano: o aquecimento excessivo do quarto. De acordo com o médico, este hábito pode contribuir para o agravamento da tosse.

Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, dormir num ambiente demasiado quente e seco não é a melhor escolha. É frequente deixar o aquecedor ligado durante a noite para aumentar a sensação de conforto, mas quando existe tosse, o ar seco no quarto pode intensificar o sintoma, sobretudo durante o período de descanso.

Para ajudar a reduzir a tosse, o mais indicado é manter um ambiente fresco e com algum grau de humidade. Esta mudança simples contribui para diminuir a irritação das vias respiratórias, favorecendo noites mais calmas e um sono mais reparador.

Assim, nos dias mais frios, é aconselhável assegurar que o quarto está bem ventilado e com níveis de humidade equilibrados. Pequenos cuidados que podem ter um impacto significativo no conforto e na recuperação.

Temas: Tosse Gripe

