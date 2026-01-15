Porque é que a tosse piora à noite? Médico identifica um erro comum nos quartos

A tosse que se intensifica durante a noite é uma queixa frequente, sobretudo nos meses mais frios. Segundo um médico, este agravamento nem sempre está ligado a uma doença mais grave, mas pode ser provocado por um erro muito comum no quarto, que passa despercebido à maioria das pessoas e acaba por irritar ainda mais as vias respiratórias.

Com a chegada do inverno, é frequente que gripes e tosses façam parte do quotidiano de miúdos e graúdos. Apesar de incómoda, a tosse surge como uma resposta natural do corpo para limpar as vias respiratórias. Ainda assim, sempre que aparece, é natural procurar formas simples de aliviar o desconforto.

Foi exatamente sobre este tema que o pediatra José Coentrão, autor da página @escolapediatria no Instagram, falou num vídeo recente. O especialista alertou para um hábito muito comum nesta época do ano: aquecer demasiado o quarto. E, segundo o médico, essa prática pode mesmo agravar o problema.

Ao contrário do que se pensa muitas vezes, dormir em ambientes demasiado quentes e secos não é a melhor opção. Muitas pessoas deixam o aquecedor ligado durante a noite para se sentirem mais confortáveis. O problema é que, quando existe tosse, o ar seco que se acumula no quarto pode intensificar o sintoma ao longo da noite.

Para reduzir a tosse, o ideal é manter o quarto fresco e com alguma humidade. Esta alteração simples ajuda a prevenir a irritação nas vias respiratórias, garantindo noites mais tranquilas e um descanso mais reparador.

Por isso, nos dias frios, é importante assegurar que o quarto está bem arejado e com humidade equilibrada. Pequenos ajustes que fazem toda a diferença na recuperação com mais conforto.

Veja com atenção o que recomenda o pediatra: