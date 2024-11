Viver em união de facto não garante herança - Saiba como proteger os seus direitos!

Embora em muitos aspectos as uniões de facto sejam tratadas de forma similar ao casamento, existem algumas diferenças importantes

Direitos e deveres numa união de facto

A união de facto é uma relação em que duas pessoas vivem juntas com uma relação de convivência e afeto, sem estarem formalmente casadas. Embora em muitos aspectos as uniões de facto sejam tratadas de forma similar ao casamento, existem algumas diferenças importantes, especialmente em relação a direitos patrimoniais e sucessórios.

Em Portugal, uma união de facto não confere automaticamente os mesmos direitos patrimoniais que um casamento. Ou seja, não há uma presunção de que os bens adquiridos durante a união sejam partilhados entre as partes.

Mulher em união de facto fica sem parte do prémio do Totoloto do companheiro

No «Dois às 10» da passada segunda-feira, dia 18 de novembro, o caso de uma mulher em união de facto que ficou sem parte do prémio do Totoloto do companheiro foi comentado por Suzana Garcia, Joana Amaral Dias e Vítor Marques.

Neste caso, a mulher não teria direito ao prémio do Totoloto, porque, embora vivessem em união de facto, o prémio está relacionado com um bem pessoal e individual do companheiro. Ou seja, segundo este, a aposta foi feita com o dinheiro do próprio e, por isso, o prémio foi ganho por si de forma individual, sem que houvesse um acordo específico que garantisse à mulher a partilha desse valor.

Resumindo, o prémio do Totoloto é considerado um bem pessoal do vencedor e a mulher, embora vivesse em união de facto com ele, não tem direito automático ao prémio, salvo se existirem circunstâncias específicas ou acordos que alterem essa situação.

Caso ouvido no «Goucha»

Em novembro de 2023, no «Goucha», foi conhecido um caso que espelha as verdadeiras circunstâncias de uma união de facto.

Bárbara perdeu o companheiro depois de ter vivido em união de facto com este durante 27 anos. Depois da morte deste, Bárbara descobriu que, mesmo tendo vivido 27 anos em união de facto, não era herdeira do companheiro.

«A pessoa não é herdeira uma da outra, a não ser que faça testamento», explicou a advogada que participou na conversa. Segundo a advogada, esta é a única forma de garantir uma herança numa união de facto.