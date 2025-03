Toy causa polémica ao dizer às filhas: «Experimentem muitos homens»

Toy vê-se envolvido em polémica

Toy foi tema de conversa no programa «Dois às 10» devido a a uma declaração polémica. O cantor aconselhou as suas filhas a experimentarem muitos homens. A frase gerou um turbilhão de reações nas redes sociais, com muitos a considerarem desrespeitosa, enquanto outros interpretaram como um alerta sobre os desafios nas relações.

Luísa Castel-Branco recordou que não é a primeira vez que Toy se vê envolvido numa polémica, mencionando que recentemente foi criticado por afirmar consumir substâncias ilícitas no Natal.

Entre Cristina Ferreira, Cláudio Ramos, Cinha Jardim, Luísa Castel-Branco e Gonçalo Quinaz as opiniões dividiram-se sobre a afirmação do cantor.