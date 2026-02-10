Quem é a musa 19 anos mais nova que conquistou Toy? Em dia de aniversário, cantor recebe declaração de amor da mulher

  • Dois às 10
  • Há 2h e 1min

Toy celebra 63 anos rodeado de carinho e uma das mensagens que mais se destacou veio da mulher, Daniela Correia, que partilhou mais da história de amor num programa da TVI.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Toy está de parabéns. O cantor celebra 63 anos de vida e tem sido alvo de inúmeras mensagens carinhosas nas redes sociais, vindas de fãs, amigos e figuras públicas. Entre todas, houve uma que se destacou pelo lado mais íntimo e apaixonado.

Daniela Correia, mulher do artista, assinalou a data especial com a partilha de uma fotografia onde surge a trocar um beijo apaixonado com Toy numa praia, acompanhada de uma simples mas sentida legenda: “Parabéns, meu amor.” Um gesto que rapidamente conquistou os seguidores e voltou a colocar o casal no centro das atenções.

A história de amor entre Toy e Daniela nem sempre foi fácil. Em entrevista ao programa “Goucha”, Daniela abriu o coração e recordou o início da relação, admitindo que conheceu o cantor numa fase delicada da vida dele, quando ainda era casado. Consciente das dificuldades que poderiam enfrentar, confessou que nunca imaginou a dimensão das críticas e da maldade que viriam a surgir, revelando que passou momentos muito difíceis.

No mesmo programa, Toy não escondeu o amor que sente pela companheira, destacando o papel fundamental que Daniela tem tido na sua vida pessoal e emocional. O cantor sublinhou que é ao lado dela que encontra equilíbrio e clareza para seguir o caminho certo.

Daniela revelou ainda que sempre foi fã do artista desde muito jovem — uma diferença de 19 anos separa o casal — e que o amor foi crescendo de forma natural à medida que se foram conhecendo melhor. Apesar das adversidades e dos julgamentos externos, escolheram lutar juntos, fortalecendo uma relação que hoje se mostra sólida e cúmplice.

A celebrar mais um ano de vida, Toy vive esta fase rodeado de carinho, com Daniela ao seu lado, provando que, apesar de todos os obstáculos, o amor acabou por falar mais alto.

Temas: Toy Cantor Dois às 10 Musica

Fora do Estúdio

Ator da TVI recebe onda de apoio após dura partilha: «Mesmo quando não há mais nada a fazer...»

Há 2h e 43min

Como o tempo passou. Cláudio Ramos partilha fotos antigas e há um detalhe que salta à vista

Hoje às 11:26

Fora do «Secret Story», Pedro Jorge e Marisa vivem um dos dias mais especiais em família

Hoje às 11:12

Em luto pela morte do pai, Pedro Crispim encontra conforto em amigos da TVI: «Aqui ninguém larga a mão de ninguém»

Hoje às 09:38

O que acontece em Vegas não fica por lá. Eis as imagens da viagem tão aguardada de Dylan e Inês

Ontem às 15:44

Como cresceu. José Fidalgo mostra-se com o filho mais velho: «Está lindo e cada vez mais parecido com o pai»

Ontem às 14:35

A jantar com celebridades da TVI, quem diria que esta famosa portuguesa celebra 87 anos esta semana?

Ontem às 14:00
MAIS

Mais Vistos

Casal deu abrigo a égua dentro de casa durante a depressão Kristin e o vídeo tornou-se viral

Hoje às 09:57

Cristina Ferreira anuncia, em direto, morte de ator da TVI: «Morreu vítima de…»

27 nov 2025, 12:47

Últimos minutos de entrevista marcam momento emotivo com Cristina Ferreira e convidado

Hoje às 12:05

Liliana Almeida faz revelação sobre a vida amorosa de Andrea Soares e acrescenta: “Todos os que estão lá dentro são ex-namorados de amigas nossas”

6 fev, 10:30

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Receitas

Velas de manteiga: isto vai mudar a forma como vê o pão com manteiga

6 fev, 17:00

É fã de pão recheado? Experimente esta receita

31 jan, 09:00

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

23 jan, 16:00

Fotos

Aos 54 anos, parece ter 35. Mulher conta o hábito diário que a mantém assim

Há 34 min

Este é o pão que todas as mulheres acima dos 50 anos deviam consumir, segundo nutricionistas

Há 1h e 34min

Quem é a musa 19 anos mais nova que conquistou Toy? Em dia de aniversário, cantor recebe declaração de amor da mulher

Há 2h e 1min

Descubra os melhores destinos de férias com preços baixos

Há 2h e 34min