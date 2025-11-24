Menino de apenas 12 anos morreu subitamente em casa de amigos. Melhor amiga esteve com ele nos últimos momentos enquanto pedia ajuda

  • Joana Lopes
  • Hoje às 16:55
Crianças
Crianças
Image by freepik

Criança de 12 anos morreu após sofrer um aneurisma cerebral na casa de amigos, sendo segurado nos braços da sua melhor amiga.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

No dia 31 de outubro, Dylan Skalina, com apenas 12 anos, passou o dia com a amiga Ella antes de se juntarem às tradições de Halloween. Durante a noite, ao encontrar-se com outras crianças, começou a sentir-se mal e dirigiu-se à casa de um amigo, acreditando que se tratava de cansaço devido à sua diabetes tipo 1.

No entanto, Dylan começou a ter fortes dores de cabeça e a vomitar repetidamente. Ella ajudou-o a deitar-se no chão, mas rapidamente percebeu a gravidade da situação e contactou a mãe do menino.

Quando os pais chegaram, Ella continuava a segurar Dylan nos braços, mesmo depois da chegada dos paramédicos. «Sem a Ella sinto que não teríamos realmente tido aqueles últimos momentos com ele», afirmou a mãe de Dylan à People.

Dylan foi transportado para o hospital, onde os exames revelaram hemorragias cerebrais graves. A família foi informada de que a sua condição era crítica, agravada por outra doença que Dylan já tinha, a síndrome de Ehlers-Danlos (EDS), que fragiliza os vasos sanguíneos e o tecido conjuntivo, segundo a Mayo Clinic.

«Como os vasos sanguíneos dele eram tão frágeis, provavelmente ocorreu uma ruptura ou um furo numa das camadas, que causou hemorragia nas camadas adjacentes e originou o aneurisma, que depois rebentou», explicou a mãe.

Após três dias de hospitalização, Dylan foi declarado com morte cerebral. A família enfrentou a dor da perda, mas encontrou algum consolo na possibilidade de doação de órgãos, algo que Dylan já havia discutido com os amigos.

No total, através da doação direta de órgãos e tecidos, bem como da investigação científica possibilitada pelas suas doações, Dylan poderá ajudar mais de 300 pessoas. Os pais destacam que ele ficaria especialmente entusiasmado com a doação do pâncreas para investigação sobre diabetes. «Isto provavelmente está a fazê-lo sorrir bastante», disse a mãe do menino.

Apesar da tragédia, a coragem de Dylan e a dedicação de Ella nos últimos momentos de vida tornam a sua história inspiradora, mostrando que, mesmo diante de uma perda inesperada, um gesto de altruísmo pode continuar a salvar vidas.

Temas: Tragédia Criança Morte

A Não Perder

Mais de 600 pessoas compraram este edredom no último mês. E está agora com 20% de desconto

Há 1h e 5min

Desentope o nariz, elimina vírus e impede contágios. Tenha isto sempre no seu quarto à noite

Hoje às 17:00

Quando este comportamento aparece numa relação, pode levar ao divórcio

Hoje às 16:30

Goucha mostrou-nos a sua casa por dentro e os detalhes estão a gerar dezenas de comentários

Hoje às 16:21

Não gaste balúrdios em ar condicionado — há uma forma de aquecer a casa por menos de 2 euros

Hoje às 16:15

Não utilize amaciador se tiver estas roupas na máquina

Hoje às 16:00

Descubra como uma rolha de cortiça pode baixar o consumo do seu frigorífico

Hoje às 15:30
MAIS

Mais Vistos

«Achas que o Pedro se envolveria com outra pessoa?». Marisa Susana dá a resposta que poucos querem ouvir

Hoje às 12:09

Pedro Jorge abandona a cadeira quente em lágrimas e deixa a Casa sem reação. Cristina Ferreira explica: «Só hoje é que vamos saber»

Hoje às 11:02

Indignado com a saída de Marisa Susana, Cláudio Ramos afirma: «Ela só sai porque…»

Hoje às 10:18

Cristina Ferreira sobre comentário dirigido a Liliana: «Nenhuma mulher gostaria de ouvir isso»

Hoje às 10:50

Signos

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Há algo que une todos os signos em novembro. E é o que muitos anseiam

31 out, 14:00

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de novembro

31 out, 11:05

Receitas

É a receita de tarte de amêndoa mais fácil de fazer. Uma receita que conforta os dias frios

20 nov, 14:00

Bacalhau com espinafres: eis a receita que faz sucesso quando recebemos convidados em casa

18 nov, 17:00

Esta receita de carne estufada é a comida de conforto mais fácil de cozinhar. E tão portuguesa

18 nov, 13:45

Faça castanhas na air fryer. Demora poucos minutos e ficam iguais às da rua

15 nov, 09:00

Fora do Estúdio

Goucha mostrou-nos a sua casa por dentro e os detalhes estão a gerar dezenas de comentários

Hoje às 16:21

O detalhe que poucos conhecem sobre a relação de Nuno Markl com a famosa ex-companheira

Hoje às 09:09

AVC de Nuno Markl: a pessoa que estava ao lado do humorista e que o salvou ao ligar para o 112

Hoje às 08:43

Deixaram as filhas de 9 e 4 anos sozinhas em casa no Natal com refeições congeladas e partiram de férias para o México

21 nov, 14:30

Fotos

Mais de 600 pessoas compraram este edredom no último mês. E está agora com 20% de desconto

Há 1h e 5min

Desentope o nariz, elimina vírus e impede contágios. Tenha isto sempre no seu quarto à noite

Hoje às 17:00

Menino de apenas 12 anos morreu subitamente em casa de amigos. Melhor amiga esteve com ele nos últimos momentos enquanto pedia ajuda

Hoje às 16:55

Quando este comportamento aparece numa relação, pode levar ao divórcio

Hoje às 16:30