Médicos alertam que transpirar à noite pode ser sinal de algo grave

É comum transpirarmos durante a noite, sobretudo no verão, seja devido ao calor ou a outros fatores. Contudo, suores frequentes e excessivos não devem ser negligenciados. Especialistas alertam que este sintoma pode ser um sinal precoce de diversas doenças, incluindo alguns tipos de cancro.

Segundo a Sociedade Espanhola de Oncologia Médica, estima-se um aumento de 3,3% nos casos de cancro em 2025. A deteção precoce continua a ser essencial para aumentar as hipóteses de sobrevivência, pelo que sinais subtis, como a transpiração excessiva durante o sono, não devem ser ignorados. Uma forma prática de observar este sintoma é verificar os lençóis e a almofada ao acordar, o que pode ajudar a identificar sinais importantes.

De acordo com o site Salud, médicos alertam que os suores nocturnos podem estar associados a infeções ligadas ao cancro ou ao próprio desenvolvimento da doença. Os tipos de cancro mais frequentemente relacionados com este sintoma incluem:

Linfoma de Hodgkin e não-Hodgkin

Leucemia

Cancro da próstata, rim, osso e tiroide

Mesotelioma e tumores carcinoides

Além disso, pessoas com cancro avançado de qualquer tipo podem transpirar mais do que o habitual. É importante lembrar que a transpiração durante a noite também pode estar associada a outras condições, como menopausa, hipertiroidismo, infeções (como VIH ou tuberculose), ansiedade, hipoglicemia ou determinados medicamentos.