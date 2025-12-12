Médicos alertam que transpirar à noite pode ser sinal de algo grave

  • Joana Lopes
  • Há 15 min

Transpirar durante a noite é comum, especialmente nos meses mais quentes, mas suores excessivos e frequentes não devem ser ignorados. Especialistas alertam que este sintoma pode estar relacionado com várias doenças.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

É comum transpirarmos durante a noite, sobretudo no verão, seja devido ao calor ou a outros fatores. Contudo, suores frequentes e excessivos não devem ser negligenciados. Especialistas alertam que este sintoma pode ser um sinal precoce de diversas doenças, incluindo alguns tipos de cancro.

Segundo a Sociedade Espanhola de Oncologia Médica, estima-se um aumento de 3,3% nos casos de cancro em 2025. A deteção precoce continua a ser essencial para aumentar as hipóteses de sobrevivência, pelo que sinais subtis, como a transpiração excessiva durante o sono, não devem ser ignorados. Uma forma prática de observar este sintoma é verificar os lençóis e a almofada ao acordar, o que pode ajudar a identificar sinais importantes.

De acordo com o site Salud, médicos alertam que os suores nocturnos podem estar associados a infeções ligadas ao cancro ou ao próprio desenvolvimento da doença. Os tipos de cancro mais frequentemente relacionados com este sintoma incluem:

  • Linfoma de Hodgkin e não-Hodgkin

  • Leucemia

  • Cancro da próstata, rim, osso e tiroide

  • Mesotelioma e tumores carcinoides

Além disso, pessoas com cancro avançado de qualquer tipo podem transpirar mais do que o habitual. É importante lembrar que a transpiração durante a noite também pode estar associada a outras condições, como menopausa, hipertiroidismo, infeções (como VIH ou tuberculose), ansiedade, hipoglicemia ou determinados medicamentos.

Temas: Transpirar Médicos Noite

RELACIONADOS

Nunca mais vai dormir sem colocar uma folha de louro por baixo da almofada

Continua a usar lençóis polares no inverno? Saiba qual é o melhor tecido para dormir

Dormir nesta posição pode ser um sinal de alarme para os casais

Acorda no meio da noite e não consegue dormir novamente? Veja o que aconselha um especialista

Dicas

Descubra por que o chá de folhas de nespereira está a ser falado por todos

Há 1h e 15min

Esta smartband da Xiaomi acompanha 100 atividades, dura 11 dias e é visível ao sol

Ontem às 20:28

Já sabemos por que motivo todas as barbearias têm um poste colorido à porta. E não lhe podíamos esconder mais

Ontem às 17:00

Nunca posicione o router do wi-fi perto deste objeto. Pode prejudicar a ligação

Ontem às 16:30

Lave o cabelo como as japonesas. Tendência já conquistou a internet

Ontem às 16:00

Entre os melhores parques aquáticos interiores europeus, há um que está em Portugal. E é de cortar a respiração

Ontem às 15:30

Pare já de utilizar tábuas de madeira ou plástico. Só este material é seguro

Ontem às 15:00
MAIS

Mais Vistos

Mulher no Montijo manteve filho doente preso com trela à sanita durante 3 anos: «A polícia nunca viu nada igual»

10 dez, 12:18

Homem pensava estar a atacar o vizinho, mas acabou por matar o filho de 17 anos. Tudo aconteceu no Montijo

Há 3h e 14min

Não parece a mesma. Sandrina revela o produto que a ajudou a mudar de corpo: «Emagreci 15 quilos»

Hoje às 10:53

Sandrina revela quem é o seu melhor amigo e 'choca' Cláudio Ramos

Hoje às 10:57

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Não vai acreditar como este bolo de bolacha é fácil de fazer

Há 45 min

Aprendemos um truque para desenformar bolos e agora só fazemos assim

10 dez, 16:00

Quer deixar o frango no forno suculento? É assim que um dos melhores Chefs do mundo faz

10 dez, 15:49

Há um segredo no Polvo à Lagareiro. Experimentámos e nunca mais o fizemos de outra forma

9 dez, 16:00

Fora do Estúdio

Morreu o filho de um ator da TVI. Fãs reagem em 'choque': «Não tenho palavras»

Há 49 min

Noivo de Maria Botelho Moniz de luto: «Tivemos de dizer adeus»

Há 3h e 55min

Taróloga prevê possível vencedor do «Secret Story 9»

Hoje às 08:55

Silêncio sobre o estado de saúde de Nuno Markl é quebrado por famoso amigo: «Saí com a convicção de que…»

Ontem às 14:35

Fotos

Médicos alertam que transpirar à noite pode ser sinal de algo grave

Há 15 min

Não vai acreditar como este bolo de bolacha é fácil de fazer

Há 45 min

Morreu o filho de um ator da TVI. Fãs reagem em 'choque': «Não tenho palavras»

Há 49 min

Descubra por que o chá de folhas de nespereira está a ser falado por todos

Há 1h e 15min