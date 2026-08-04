André espera há dois anos por um transplante e recusa recebê-lo da mulher: «Os meus filhos podem vir a precisar»

A vida de André Ramos mudou por completo em 2021. Tinha apenas 35 anos quando os rins deixaram de funcionar e, desde então, vive ligado a tratamentos diários enquanto aguarda um transplante que lhe permita recuperar a qualidade de vida.

A história foi partilhada no Dois às 10, da TVI, onde André explicou que tudo começou quando deixou de conseguir urinar. Depois de vários exames, descobriu que sofria de uma doença rara, habitualmente diagnosticada em pessoas muito mais velhas.

A causa exata da doença continua por identificar, mas sabe-se que a bexiga deixou de esvaziar corretamente, fazendo com que a urina regressasse aos rins, provocando danos irreversíveis.

Há dois anos que André faz diálise diariamente e aguarda por um transplante renal. Além disso, sempre que precisa de urinar, tem de recorrer a uma algália, situação que já lhe provocou várias infeções urinárias.

Ao seu lado está a mulher, Andreia Sousa, que acompanha de perto esta luta e admite que a doença alterou completamente a rotina familiar. O casal tem dois filhos, uma menina de oito anos e um menino de três, sendo este último quem mais sofre quando vê o pai internado.

A situação acabou também por afetar a estabilidade profissional da família. André ficou desempregado no ano passado e Andreia vê-se frequentemente obrigada a tirar dias de férias ou a faltar ao trabalho para o acompanhar em consultas e internamentos.

Apesar de a mulher e os pais estarem a realizar testes de compatibilidade para uma eventual doação, André admite que não quer aceitar um rim da companheira: «Os meus filhos podem vir a precisar»

O pai receia que, no futuro, alguma das crianças possa vir a precisar de um transplante e prefere que a mulher mantenha a possibilidade de ser dadora, caso isso venha a acontecer:

Enquanto espera pela chamada que poderá mudar a sua vida, André mantém a esperança de voltar a ter uma rotina normal e acredita que o transplante será o primeiro passo para devolver a tranquilidade à família.