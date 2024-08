Irmão de bebé com Trissomia 21 descreve-o de forma comovente: «Tem mais um cromossoma que nós, por isso nunca vai ver pessoas más no mundo»

Esta manhã, ficamos a conhecer uma família maravilhosa. O bebé Vasco foi diagnosticado com Trissomia 21 após o nascimento, e Vicente explica de que formas o irmão é «especial». Um momento imperdível!

Hoje, na segunda parte do «Dois às 10», conhecemos a história de uma família muito especial: os pais Joana e David, e os filhos Vasco, Vitória e Vicente. Começamos por ouvir o testemunho de Joana Faria e David Branco, um casal muito jovem, mas cheio de sonhos. Conhecem-se desde pequeninos e quando o amor os juntou decidiram logo que queriam ter filhos. E assim foi, há sete anos veio o doce Vicente, há quatro a perspicaz Vitória e há apenas dois meses o Vasco... um bebé especial que mudou para sempre a vida desta família.

Durante a gravidez, Joana revela que não fez «aquela primeira análise de sangue onde poderia ter sido detetado que o filho tinha Trissomia 21», e recorda o momento em que recebeu esse mesmo diagnóstico: «O pediatra disse-me: "acha que o seu bebé é parecido com os irmãos? Com estes olhos pequeninos e estas orelhas minúsculas? Tem de ver que o seu filho tem Trissomia 21", e foi assim que me foi explicado», revela a mãe do bebé Vasco. A nossa convidada conta que «ficou de rastos», após receber a notícia.

No decorrer da conversa, a mãe Joana explica como é que os outros filhos reagiram à notícia de que o irmão era «especial». Vicente, com sete anos de idade, explica pelas suas palavras: «Ele é especial porque tem três cromossomas e nós só temos dois. E ele não sabe se as pessoas são más, então ele vê todas as pessoas boas do mundo». Veja abaixo esse momento imperdível. Os pais reagem: «Ele é o maior cuidador do Vasco, ele quer dar de mamar, quer dar banho, quer mudar fralda... é tão pequenino, mas já entende».

Veja tudo nos vídeos acima!