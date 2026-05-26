Menino de sete anos diagnosticado com tumor cerebral desaba em lágrimas e emociona Cristina Ferreira

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A vida de Santiago, de apenas sete anos, mudou completamente em poucas semanas. Até novembro do ano passado, o menino levava uma infância tranquila e feliz, mas dores de cabeça intensas e vómitos acabaram por revelar um diagnóstico devastador: um tumor cerebral.

Emocionado, Santiago contou ao lado da mãe a sua história, deixando Cristina Ferreira e Cláudio Ramos comovidos. Tudo começou com dores de cabeça. Os médicos acreditaram tratar-se apenas de uma virose, mas o agravamento dos sintomas levou a família novamente ao hospital. Foi então que receberam a notícia que lhes mudou a vida para sempre. “Disseram que ia ficar internado porque tinha um tumor… fiquei sem chão”, recordou a mãe, Fátima Bessa, emocionada.

Santiago esteve internado durante 35 dias e, desde então, já foi submetido a três cirurgias delicadas. O menino tem uma massa de 37 milímetros no cérebro, mas os médicos não conseguem removê-la totalmente devido à zona sensível onde se encontra. “Não conseguem remover na totalidade porque pode ficar vegetal”, explicou a mãe.

As operações deixaram marcas profundas no corpo do pequeno Santiago. O menino ficou com cerca de 100 pontos na cabeça, cicatrizes visíveis e perdeu o cabelo. Além disso, a visão e a parte motora ficaram afetadas.

Apesar de tudo, Santiago mantém uma força impressionante. Em casa, a família tenta suavizar a realidade dizendo-lhe que tem apenas um “bichinho mau” que precisa de ser tratado. “Ele sabe que tem um bicho mau que tem força fora do normal”, contou Fátima.

Sem possibilidade de remover totalmente o tumor, a grande esperança da família passa agora pelos tratamentos de quimioterapia.

Mesmo perante tanta dor, Fátima garante que é o próprio filho quem lhe dá forças diariamente: “Ele tem reagido muito bem, parece uma pessoa adulta. É ele que me dá força… ele vai superar isto tudo!”.