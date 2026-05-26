Menino de sete anos diagnosticado com tumor cerebral desaba em lágrimas e emociona Cristina Ferreira

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A vida de Santiago, de apenas sete anos, mudou completamente em poucas semanas. Até novembro do ano passado, o menino levava uma infância tranquila e feliz, mas dores de cabeça intensas e vómitos acabaram por revelar um diagnóstico devastador: um tumor cerebral.

Emocionado, Santiago contou ao lado da mãe a sua história, deixando Cristina Ferreira e Cláudio Ramos comovidos. Tudo começou com dores de cabeça. Os médicos acreditaram tratar-se apenas de uma virose, mas o agravamento dos sintomas levou a família novamente ao hospital. Foi então que receberam a notícia que lhes mudou a vida para sempre. “Disseram que ia ficar internado porque tinha um tumor… fiquei sem chão”, recordou a mãe, Fátima Bessa, emocionada.

Santiago esteve internado durante 35 dias e, desde então, já foi submetido a três cirurgias delicadas. O menino tem uma massa de 37 milímetros no cérebro, mas os médicos não conseguem removê-la totalmente devido à zona sensível onde se encontra. “Não conseguem remover na totalidade porque pode ficar vegetal”, explicou a mãe.

As operações deixaram marcas profundas no corpo do pequeno Santiago. O menino ficou com cerca de 100 pontos na cabeça, cicatrizes visíveis e perdeu o cabelo. Além disso, a visão e a parte motora ficaram afetadas.

Apesar de tudo, Santiago mantém uma força impressionante. Em casa, a família tenta suavizar a realidade dizendo-lhe que tem apenas um “bichinho mau” que precisa de ser tratado. “Ele sabe que tem um bicho mau que tem força fora do normal”, contou Fátima.

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Sem possibilidade de remover totalmente o tumor, a grande esperança da família passa agora pelos tratamentos de quimioterapia.

Mesmo perante tanta dor, Fátima garante que é o próprio filho quem lhe dá forças diariamente: “Ele tem reagido muito bem, parece uma pessoa adulta. É ele que me dá força… ele vai superar isto tudo!”.

Temas: Tumor Cerebral Cancro Dois às 10 Cristina Ferreira Claudio Ramos
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