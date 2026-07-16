Em direto, Cláudio Ramos informa Cristina Ferreira que um famoso português deu entrada no hospital

  • Dois às 10
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Miguel Vieira volta a enfrentar um problema oncológico. A revelação foi feita por Cláudio Ramos durante a emissão desta quinta-feira, 16 de julho, do programa "Dois às 10", da TVI.

Enquanto decorria a rubrica "Conversas de Café", o apresentador revelou ter recebido uma mensagem do próprio designer de moda, dando conta do delicado momento que está a viver.

«Acabou agora mesmo de me dizer [que foi] internado num hospital para retirar um tumor maligno. Vai ser operado ao pulmão esquerdo», partilhou Cláudio Ramos em direto.

A notícia apanhou de surpresa os comentadores presentes em estúdio, que fizeram questão de deixar mensagens de força e rápidas melhoras ao estilista português.

 

Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Tumor Miguel Vieira Dois às 10 Cristina Ferreira Claudio ramos
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

A Não Perder

Em direto, Cristina Ferreira liga para Ariana e esclarece o que aconteceu: «Tu caíste mesmo da cama?»

Há 37 min

Surpresa! Pedro Jorge anuncia casamento com Marisa Pires: «Sinto-me realizado e feliz»

Há 1h e 41min

Marcas físicas evidentes. Ariana Miranda quebra o silêncio e revela o que a levou ao hospital

Há 2h e 53min

Custava 599 euros e está agora a 304: este robot está a metade do preço

Ontem às 18:13

Uma praia fluvial de água azul-turquesa? Existe e fica em Portugal

Ontem às 17:00

Vai viajar com o cão no carro? Cuidado: se não fizer isto, pode ser multado

Ontem às 16:00

«O que é que aconteceu?»: Carolina Pinto não esconde emoção ao falar do fim da relação com Marco Costa

Ontem às 15:31
MAIS

Mais Vistos

Afinal, o que faz Soraia Moreira no estrangeiro? Daniel Guerreiro responde

Ontem às 10:06

Cristina Ferreira esclarece motivo de ausência em programa da TVI: “Não posso mesmo”

Ontem às 10:00

Após relação polémica em reality show, ex-concorrente assume nova namorada

Ontem às 10:43

David Maurício foi burlado em milhares de euros. Ex-concorrente deixa apelo

Ontem às 10:54

Signos

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Receitas

Milhares de pessoas já experimentaram o gelado caseiro desta influencer. E o sucesso não para de crescer

14 jul, 15:00

Ninguém acredita que este pudim de maracujá tem só 50 calorias. E faz-se com algo que todos temos em casa

9 jul, 15:00

Se tem manga em casa, tem mesmo de experimentar este bolo

5 jul, 09:00

Ninguém acredita que este pudim se faz em apenas dois passos

4 jul, 14:00

Fora do Estúdio

Surpresa! Pedro Jorge anuncia casamento com Marisa Pires: «Sinto-me realizado e feliz»

Há 1h e 41min

Marcas físicas evidentes. Ariana Miranda quebra o silêncio e revela o que a levou ao hospital

Há 2h e 53min

«O que é que aconteceu?»: Carolina Pinto não esconde emoção ao falar do fim da relação com Marco Costa

Ontem às 15:31

Os fãs não param de elogiar a pele de Cristina Ferreira. Apresentadora explica o que «faz a diferença»

Ontem às 15:13

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Em direto, Cláudio Ramos informa Cristina Ferreira que um famoso português deu entrada no hospital

Há 30 min

Em direto, Cristina Ferreira liga para Ariana e esclarece o que aconteceu: «Tu caíste mesmo da cama?»

Há 37 min

Surpresa! Pedro Jorge anuncia casamento com Marisa Pires: «Sinto-me realizado e feliz»

Há 1h e 41min

Marcas físicas evidentes. Ariana Miranda quebra o silêncio e revela o que a levou ao hospital

Há 2h e 53min