Em direto, Cláudio Ramos informa Cristina Ferreira que um famoso português deu entrada no hospital

Tem água a 30 graus e areia branca. Descobrimos uma das praias mais bonitas da Europa

Miguel Vieira volta a enfrentar um problema oncológico. A revelação foi feita por Cláudio Ramos durante a emissão desta quinta-feira, 16 de julho, do programa "Dois às 10", da TVI.

Enquanto decorria a rubrica "Conversas de Café", o apresentador revelou ter recebido uma mensagem do próprio designer de moda, dando conta do delicado momento que está a viver.

«Acabou agora mesmo de me dizer [que foi] internado num hospital para retirar um tumor maligno. Vai ser operado ao pulmão esquerdo», partilhou Cláudio Ramos em direto.

A notícia apanhou de surpresa os comentadores presentes em estúdio, que fizeram questão de deixar mensagens de força e rápidas melhoras ao estilista português.