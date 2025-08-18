Hotéis por 20 euros, jantares a 10 e paisagens de cortar a respiração: descubra um dos destinos mais baratos da Europa

  • Joana Lopes
  • Hoje às 16:00

Se pensa que viajar pela Europa exige um orçamento elevado, prepare-se para mudar de ideias. Imagine ficar em hotéis por apenas 20 euros, saborear jantares completos por 10 e explorar paisagens de tirar o fôlego sem gastar uma fortuna. Este destino oferece tudo isso e muito mais, provando que experiências inesquecíveis podem ser também surpreendentemente acessíveis.

Viajar para um destino europeu que combine praias paradisíacas, montanhas cobertas de neve e cidades repletas de cultura pode parecer dispendioso. No entanto, a Turquia demonstra exatamente o contrário. Este país, que reúne o melhor de vários mundos, oferece experiências únicas a preços surpreendentemente baixos, como confirmaram os criadores de conteúdos @rafaelandfranck após diversas visitas ao destino.

Segundo o casal, é possível encontrar apartamentos privados a partir de 20 euros por noite ou hotéis com pequeno-almoço incluído e localização privilegiada desde 40 euros. As reservas podem ser feitas através de plataformas como Booking ou Airbnb, embora contactar diretamente os anfitriões possa garantir descontos e evitar comissões. Quanto às refeições em restaurantes locais, o casal afirma que normalmente não ultrapassam os 10 euros.

No que diz respeito ao transporte, existem voos diretos a partir de Lisboa por cerca de 70 euros, tornando a viagem ainda mais acessível. A Turquia permite, em poucas horas, passar de cenários que lembram os Alpes a praias mediterrânicas, sem esquecer a riqueza cultural de Istambul.

Para os amantes de neve, o país apresenta também uma das melhores opções custo-benefício da Europa, com pacotes que incluem tudo — refeições e equipamento de ski — por cerca de 250 euros. Já quem procura experiências gastronómicas pode recorrer ao TripAdvisor para descobrir restaurantes de qualidade a preços competitivos.

Temas: Turquia

