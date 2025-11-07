Cartão com 5 mil euros pode estar à distância de um click na TVI Pass

Cinco mil euros. Um cartão. E apenas um clique de distância

A TVI Pass está a promover um passatempo exclusivo que vai premiar um participante com um cartão VISA Electron pré-pago de 5.000 euros.

Participar é fácil e rápido: basta aceder à app TVI Pass, seguir os passos indicados e efetuar a participação.

Cada participação tem um custo simbólico de 1€ + IVA e cada utilizador pode participar até seis vezes por dia, aumentando as suas hipóteses de ganhar.

A TVI Pass é a aplicação gratuita onde os fãs da TVI podem assistir aos principais conteúdos do dia, comentar programas, participar em passatempos e viver experiências únicas.

Desde visitas aos bastidores até entradas em eventos exclusivos, esta app é o verdadeiro passaporte para o mundo TVI — e agora, pode também ser o caminho para 5.000 euros.

Consulte o regulamento no site da TVI

Concurso publicitário 2025 autorizado pela CMO. Prémio em cartão , não convertível em dinheiro. Regulamento em tvi.pt. Custo participação: 1€ + IVA. Idade mínima de participação: 18 anos e NIF UE. Limite máximo diário de 6 participações por meio de participação. Participe de forma informada e responsável. Serviço TVI / MCD.33/