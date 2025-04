Mulher de Marco Costa mostra transformação física impressionante: «Um mês e meio depois…»

Carolina perdeu 9 kg, ganhou 2 kg de massa muscular, reduziu 6% da massa gorda.

Carolina Pinto, mulher de Marco Costa, está em grande forma — e tem feito questão de partilhar os resultados com os seus seguidores. Aos 32 anos, a companheira do conhecido pasteleiro e ex-concorrente da Casa dos Segredos tem usado as redes sociais para mostrar a sua evolução física e, acima de tudo, para inspirar.

Na sua mais recente publicação no Instagram, Carolina revelou os resultados da sua dedicação à alimentação equilibrada e ao exercício físico. «Basicamente ontem treinei para comer 😎 Um mês e meio depois…», começou por escrever, com o seu habitual sentido de humor.

Mas os números falam por si. Ao fim de apenas seis semanas, Carolina perdeu 9 kg, ganhou 2 kg de massa muscular, reduziu 6% da massa gorda e melhorou a percentagem de água no corpo. O valor da gordura visceral — um indicador importante de saúde — está agora nos 3, o que é considerado excelente.

«A motivação é isto: RESULTADOS!», afirmou, orgulhosa, desafiando os seguidores com a pergunta: «Quem daí está com vontade de começar?”🚀✨»

Pouco depois, Carolina continuou a partilhar a sua evolução, agora com várias fotografias em biquíni, onde surgiu visivelmente mais confiante e com uma silhueta mais esbelta. Em algumas das imagens, apareceu acompanhada pela filha Emília, de 2 anos, tornando o momento ainda mais especial. Marco Costa, orgulhoso, foi um dos primeiros a comentar, escrevendo: «Taaaaao lindaaaa 😍❤️ Que orgulho!», e os fãs não ficaram atrás, deixando mensagens de apoio e elogios como «Lindas! Muito sucesso pessoal e profissional 🙏🏻🍀🩷» e «Tão lindas 😍❤️».

A transformação física é visível — e a atitude ainda mais inspiradora. Carolina é prova de que, com foco e consistência, os resultados aparecem.