Parece mentira do Dia das Mentiras, mas não é: Cristina Ferreira abandona estúdio em direto

Cláudio Ramos brinca com a situação

Esta segunda-feira, 1 de abril, Cristina Ferreira voltou a abandonar, de forma inesperada, o estúdio do programa «Dois às 10» da TVI. O momento aconteceu na última parte da emissão, quando a apresentadora se levantou subitamente, justificando-se de forma bem-humorada: «Estou aflita».

Antes de sair, Cristina ainda brincou com a situação e antecipou a repercussão do momento: «Já vão escrever 'Cristina sai à pressa do programa para fazer chichi». Como já é habitual, Cláudio Ramos não deixou passar a oportunidade de brincar com o sucedido e, enquanto a colega se ausentava, soltou: «Onde está a Cristina?».

Curiosamente, este episódio acontece apenas uma semana depois de um incidente semelhante. Recorde-se que, na semana passada, a apresentadora já tinha saído do estúdio de forma repentina, também por um motivo «urgente».

O momento gerou risos entre os espetadores e os próprios intervenientes, provando, mais uma vez, a boa disposição que caracteriza «Dois às 10». Resta saber se este será um novo «costume» de Cristina Ferreira ou apenas uma coincidência divertida.

Veja aqui o momento: