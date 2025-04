Foi abandonada pela mãe e perdeu o pai aos 10 anos: «O que eu não tive, faço questão que o meu filho tenha»

«Cresci com falta de amor. A minha mãe abandonou-me e o meu pai era alcoólico.»

Carla Pratas cresceu num contexto de pobreza e carência afetiva. A sua infância foi tudo menos fácil: «Cresci com falta de amor. A minha mãe abandonou-me e o meu pai era alcoólico. Faleceu quando eu tinha apenas 10 anos», partilha, com uma sinceridade desarmante.

Após a perda do pai, Carla foi acolhida por uma família. «Na altura, foi o melhor que me aconteceu. Senti-me segura, pela primeira vez.» Mas, com o passar dos anos, a relação deteriorou-se e acabou por não correr bem. «Nunca tive brinquedos, não tive um crescimento normal», recorda.

Hoje, aos 39 anos, Carla olha para 2024 como o ano que mudou tudo. Numa conversa emotiva com Cláudio Ramos no programa Dois às 10, partilhou uma decisão de vida: «Despedi-me do meu trabalho de 18 anos. Não estou arrependida. Senti que estava estagnada.»

Movida por uma vontade de recomeçar, decidiu apostar na sua paixão: a arte. «É na arte que me reencontro, que me expresso, que me curo», revela.

Mãe dedicada de um menino de 5 anos — que já mostra talento artístico — Carla fala com orgulho: «Sai à mãe. Tem muito jeito para a arte.» E embora não tenha contacto com a mãe biológica há mais de uma década, o seu filho cresce rodeado de amor. «Tem avós dedicados da parte do pai. É importante ele sentir-se amado. Aquilo que eu não tive, faço questão que ele tenha.»

Carla Pratas é prova viva de que nunca é tarde para reescrever a própria história. Com coragem, autenticidade e amor, está a construir a vida que sempre mereceu.