A notícia do momento! - Influencer confessa crime em podcast

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Tiago Grila suspeito em caso de atropelamento e fuga - O testemunho emotivo da alegada vítima

Influencer Tiago Grila Envolvido em Caso de Atropelamento e Fuga na Amadora

A Polícia de Segurança Pública (PSP) procura há um ano o responsável pelo atropelamento e fuga ocorrido junto ao Bingo da Amadora. Agora, novas revelações apontam para o envolvimento do influencer Tiago Grila, que terá feito uma confissão em tom de piada durante um podcast.

Marina Braga reconheceu o caso na confissão do Influencer, veja aqui a entrevista:

A vítima do atropelamento, Marina Braga, afirma que se reviu na descrição dada por Tiago Grila. O acidente ocorreu a 17 de janeiro do ano passado, num dia chuvoso, por volta das 20h00, na Avenida D. José I, na Amadora. Segundo o relato da jovem, o condutor atravessou um sinal vermelho e atingiu-a enquanto ela atravessava a passadeira com o sinal verde.

O impacto foi grave, deixando Marina com sequelas que, segundo afirma, a impedem de trabalhar até hoje. «Não teve piada nenhuma. Foi uma coisa grave que me deixou limitada para o resto da vida. Estou há um ano parada. Não foi um toquezinho como ele diz», declarou a vítima.

O caso ganhou novos contornos quando Tiago Grila mencionou o acidente num podcast, aparentemente em tom humorístico. Esta confissão foi comunicada ao Ministério Público da Amadora, onde decorre um inquérito criminal sobre o atropelamento.