Já ouviu falar de Vénus retrógrado? Saiba as consequências deste fenómeno na sua vida

Março INTENSO! Joana Dias alerta: «Mercúrio retrógrado e Vénus retrógrado ao mesmo tempo!»

A taróloga Joana Dias antecipa um mês de março intenso e diferente, marcado pela retrogradação simultânea de Mercúrio e Vénus. Este fenómeno astrológico, segundo a especialista, trará uma forte tendência para revisitar o passado, especialmente no que toca a amores e relações pendentes.

De acordo com Joana Dias, este alinhamento cósmico favorecerá o encerramento de ciclos e a oportunidade de redefinir caminhos. A influência de Mercúrio retrógrado, conhecido por impactar a comunicação e a tomada de decisões, poderá trazer desafios na expressão emocional e no esclarecimento de assuntos pendentes. Já Vénus retrógrado impulsionará reflexões sobre relações afetivas e valores pessoais, promovendo um momento ideal para reconsiderar escolhas sentimentais.

A taróloga salienta que março será um período propício para revisitar questões inacabadas e alinhar os próximos passos. «Este é um momento de introspeção e de planeamento estratégico, no qual devemos olhar para o passado não com nostalgia, mas com um olhar analítico e construtivo», afirma Joana Dias.

As influências astrológicas do mês podem trazer reencontros inesperados e despertar emoções adormecidas. No entanto, a especialista recomenda cautela antes de tomar decisões definitivas, sugerindo que se aproveite este período para refletir e ganhar clareza sobre os próximos passos.

Para melhor aproveitar a energia deste mês, Joana Dias sugere:

Evitar decisões impulsivas: a retrogradação de Mercúrio pode gerar mal-entendidos e precipitações.

Reavaliar relações: antigos amores podem reaparecer, mas é essencial discernir se esses laços ainda fazem sentido.

Focar no autoconhecimento: este é um momento ideal para introspeção e desenvolvimento pessoal.

Esperar por abril para grandes mudanças: sempre que possível, deixar decisões importantes para um período de maior clareza energética.

Março será, assim, um mês de revisão e ajuste, onde a paciência e a reflexão serão essenciais. Para aqueles que souberem aproveitar esta energia, poderá ser uma fase de grande crescimento pessoal e emocional.