Cinema em casa por menos de 185 euros: a barra de som mais vendida da Amazon está em promoção

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Assistir a futebol projetado na parede
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Fotografia: Depositphotos

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Melhorar a qualidade de áudio da televisão já não exige um investimento avultado, graças a este sistema tecnológico que se encontra com desconto flash

A maioria das televisões atuais falha no som, deixando os diálogos abafados e os efeitos sem impacto. Para resolver isto sem gastar uma fortuna, a barra de som ULTIMEA Poseidon D60 tornou-se a mais vendida da Amazon. É a escolha ideal para quem quer uma experiência de cinema na sala por um valor muito competitivo.

Com mais de duas mil avaliações positivas, os compradores confirmam que o investimento vale a pena. Quem já a testou destaca o som limpo e potente, a clareza nas vozes e a facilidade de instalação, já que as colunas traseiras se ligam direto ao equipamento de graves, poupando cabos e tomadas na parede.

Aproveite a oferta flash e adquira a barra de som na Amazon 

Áudio tridimensional e potência para qualquer sala

O grande destaque é a tecnologia Dolby Atmos, que cria um som envolvente em 360°. Isto significa que vai ouvir os efeitos a passar por cima ou por trás do sofá, garantindo total imersão. Com 410 W de potência, o sistema enche o espaço com facilidade, mantendo o som nítido mesmo nos volumes mais altos.

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Graves ajustáveis e ligação sem complicações

Equipada com o sistema BASSMX, esta barra permite regular a intensidade dos graves ao gosto de cada um. A conectividade também é muito simples: basta um único cabo para transmitir o som da TV com máxima qualidade técnica, e ainda conta com ligação sem fios para reproduzir música diretamente do telemóvel.

Desconto de 28% por tempo limitado

Este sistema de som de alta fidelidade encontra-se atualmente com uma redução de 28% na Amazon, o que fixa o seu valor nos 183,48 euros. Por ser uma "oferta flash", o preço pode voltar ao normal a qualquer momento, tornando esta a altura ideal para garantir o seu antes que o stock esgote.

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