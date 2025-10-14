Os oito erros que arruínam a sua manicure logo após sair do salão

  • Hoje às 15:39

A manicure ficou perfeita, o verniz está impecável... e bastam segundos para tudo se estragar. Profissionais de unhas partilharam os erros mais comuns que podem arruinar uma manicure logo após sair do salão.

Saiu do salão com as unhas perfeitas, mas antes de chegar ao carro já tem uma marca no verniz? A boa notícia é que não está sozinha — e há forma de evitar isso. Segundo especialistas ouvidos pelo HuffPost, a maior parte das manicures estraga-se por pequenos descuidos logo após a aplicação.

A fundadora da marca britânica Nails.Inc, Thea Green, recomenda paciência: “Planeie ficar sentada pelo menos 15 a 20 minutos depois da manicure estar pronta. O verniz pode parecer seco ao toque, mas não significa que esteja completamente endurecido.” Já a artista Britney Tokyo reforça que o processo de secagem total pode demorar várias horas.

Antes do verniz, pense no que vem a seguir

A especialista Julie Ventura, formadora da Orly Beauty, aconselha a preparar a saída antes de pintar as unhas: “Pague o serviço e vista o casaco antes de aplicarem o verniz. Evita ter de procurar a carteira ou as chaves mais tarde.”

A hora mais crítica

Durante as primeiras horas, é essencial ter cuidado com os gestos do dia a dia. “As amolgadelas, riscos e pequenas lascas acontecem quase sempre nas primeiras horas”, alerta Green. A solução? Usar as pontas dos dedos em vez das unhas, sobretudo ao abrir latas ou carregar em botões.

Os 8 gestos que mais destroem uma manicure

Os profissionais identificaram os comportamentos mais arriscados após uma ida ao salão:

  • Mexer na mala ou no telemóvel logo a seguir à pintura;

  • Usar água muito quente nas primeiras horas;

  • Usar as unhas como ferramentas (abrir latas, raspar etiquetas);

  • Ir dormir logo após a manicure (as “marcas do lençol” são reais);

  • Carregar com força em botões ou ecrãs tácteis;

  • Enfiar as mãos em bolsos apertados;

  • Abrir caixas ou trocar lençóis;

  • Mexer em metais, como fechos ou chaves, que riscam o verniz.

Truques para proteger a manicure

Segundo a especialista Jenny Bui, “um bom top coat de secagem rápida pode reduzir o tempo de espera e proteger o verniz”. Já Britney Tokyo recomenda marcas como Dazzle Dry, que endurecem mais depressa do que o verniz tradicional.

E se o desastre já aconteceu? Ventura garante que há solução: “Use uma gota de acetona na ponta do dedo e pressione suavemente sobre a marca até suavizar.” Para pequenas lascas, o ideal é “preencher como um remendo, em vez de refazer tudo”.

No fundo, o segredo está em ter calma e cuidar das unhas com o mesmo carinho com que as pintou — afinal, uma boa manicure é um investimento que merece durar.

Temas: Unhas Beleza Dois às 10 Dicas

