Esqueça o vermelho. Inspire-se nestas cores de unhas para o Natal e Ano Novo

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 2min

Este ano, esqueça o tradicional vermelho e inspire-se nestas ideias para dar destaque às suas unhas durante o Natal e o Ano Novo.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Com a aproximação do Natal e da passagem de ano, as unhas entram também no espírito festivo. Para os que preferem o estilo mais clássico, os tons vermelho, verde e branco continuam a ser tendência este ano.

Para os mais ousados, é possível optar por desenhos temáticos, como estrelas, flocos de neve ou pequenos enfeites, que conferem um toque divertido e original ao visual.

Quer seja em estilos simples ou decorados, existem opções para todos os gostos, permitindo brilhar durante as festas. Percorra a galeria acima e inspire-se.

Temas: Unhas Natal Passagem de ano Ano Novo

RELACIONADOS

Esta é a aldeia de Natal em Portugal que todos os estrangeiros querem visitar. E tem um segredo bem guardado

Nunca antes se viu em Portugal. Realiza-se à noite e pode tornar-se numa das experiências mais mágicas deste Natal

Existe um parque temático em Portugal que não pode perder no Natal

Quase ninguém conhece, mas Portugal tem uma aldeia de Natal que nos transporta ao Polo Norte

Dicas

Os signos mais compatíveis no amor e os que não devem envolver-se

Há 3h e 17min

"Não fica nada atrás da Dyson": Este aspirador sem fios tem mais de mil avaliações e custa muito menos

Hoje às 11:28

Há quanto tempo a sua máquina não passa por um ciclo de limpeza do tambor?

Ontem às 17:00

Por que razão anda toda a gente a mergulhar papel higiénico em vinagre?

Ontem às 16:30

6 formas infalíveis de aquecer a casa sem gastar uma fortuna

Ontem às 16:00

Não cometa este erro na máquina de lavar a roupa ou irá pagar caro

Ontem às 15:30

Nunca mais passe frio. É assim que os finlandeses aquecem a casa por menos de 2 euros

Ontem às 15:00
MAIS

Mais Vistos

Almirante Gouveia e Melo confessa que não festeja o seu aniversário. A razão comove todos

Ontem às 11:32

Menina de 13 anos ajuda os pais a matar idoso: “Foi comprar uma pá e ajudou os adultos a levar o corpo para o Pinhal, onde o enterraram”

Hoje às 12:31

Marco Costa revela problema de saúde da avó: "Já não vai para a fábrica"

Ontem às 10:31

Cátia sonhava ser mãe. Quando conseguiu, perdeu o filho: “Entreguei-o vivo e só pedia que ele tivesse continuado vivo”

Ontem às 11:47

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Natal com menos calorias. Experimente este Bolo de Rainha saudável

Há 2 min

7 minutos é o tempo que demora a fazer estas filhoses saudáveis na air fryer

Há 32 min

Há um segredo para fazer a aletria perfeita. E quem nos contou foi Manuel Luís Goucha

Há 3h e 28min

Este é o pão certo para rabanadas — e quase ninguém o usa. Encontra-se na Mercadona e custa pouco mais de 1 euro

Há 3h e 32min

Fora do Estúdio

Ausente das galas do «Secret Story», Vera mostra-se ao lado de Zé, ex-noivo de Liliana

Há 1h e 21min

Cristina Ferreira toma decisão importante e mostra resultados na sua forma física: «Como se vê na última foto»

Hoje às 11:53

Este foi o problema de saúde que levou Francisco Macau ao hospital

Hoje às 09:33

Mal saiu do «Secret Story», Ana correu para os braços de pessoa especial

Ontem às 15:26

Fotos

Natal com menos calorias. Experimente este Bolo de Rainha saudável

Há 2 min

7 minutos é o tempo que demora a fazer estas filhoses saudáveis na air fryer

Há 32 min

Ausente das galas do «Secret Story», Vera mostra-se ao lado de Zé, ex-noivo de Liliana

Há 1h e 21min

Esqueça o vermelho. Inspire-se nestas cores de unhas para o Natal e Ano Novo

Há 3h e 2min