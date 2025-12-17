Esqueça o vermelho. Inspire-se nestas cores de unhas para o Natal e Ano Novo

Este ano, esqueça o tradicional vermelho e inspire-se nestas ideias para dar destaque às suas unhas durante o Natal e o Ano Novo.

Com a aproximação do Natal e da passagem de ano, as unhas entram também no espírito festivo. Para os que preferem o estilo mais clássico, os tons vermelho, verde e branco continuam a ser tendência este ano.

Para os mais ousados, é possível optar por desenhos temáticos, como estrelas, flocos de neve ou pequenos enfeites, que conferem um toque divertido e original ao visual.

Quer seja em estilos simples ou decorados, existem opções para todos os gostos, permitindo brilhar durante as festas. Percorra a galeria acima e inspire-se.