Reviravolta nas tendências. Estas são as cores de unhas que vão dominar 2026

  • Joana Lopes
  • Há 1h e 12min

O que dominou os salões nos últimos anos vai dividir espaço com propostas inesperadas em 2026. Das cores clássicas reinventadas a tons ousados que prometem virar desejo imediato, as unhas entram numa nova era — mais expressiva, sofisticada e cheia de personalidade.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Em 2026, as cores de unhas entram numa etapa mais madura. Depois da exuberância cromática de 2024 e do domínio dos acabamentos cromados em 2025, o próximo ano traz uma abordagem mais equilibrada, onde impacto e sofisticação coexistem. A aposta recai em tons marcantes, porém mais profundos, pensados para resistir às mudanças rápidas das tendências e durar mais do que uma estação.

Os roxos afirmam-se como protagonistas, surgindo em versões densas e ligeiramente esfumaçadas, com referências aos cristais e ao céu noturno. Os tons ametistas destacam-se como um dos grandes eleitos, reunindo profundidade, elegância e uma subtil aura mística — ideais para quem procura uma manicure expressiva, mas longe do previsível.

Também os castanhos regressam em força, agora em interpretações quentes e envolventes, que remetem para cacau, café e tons terrosos de carácter luxuoso. Alinhadas com a estética do quiet luxury, estas cores afirmam-se como discretas, modernas e surpreendentemente versáteis, funcionando tanto no quotidiano como em contextos mais formais.

No universo dos neutros, a grande novidade está nos subtons, que renovam cores já familiares e desejadas. Os tradicionais beges e rosados evoluem para versões com nuances pêssego, mais luminosas e contemporâneas. Este detalhe subtil confere frescura às manicures minimalistas, sem abdicar da elegância.

Os azuis e verdes também marcam presença em 2026, mas afastam-se de leituras óbvias ou excessivamente vibrantes. A tendência privilegia variações sofisticadas e orgânicas, como azuis acinzentados, verdes pistácio e tons musgo suaves, que evocam natureza, calma e frescura.

No que diz respeito aos acabamentos, o brilho continua relevante, embora de forma mais contida. Em vez de cromados espelhados, surgem acabamentos luminosos e magnéticos, capazes de criar profundidade e movimento na cor. O objetivo é um efeito refinado, que se revela com a luz e não através do excesso.

Para quem precisa de inspirações, reunimos algumas sugestões de manicures que traduzem na perfeição as cores que vão definir 2026. Dos roxos profundos aos castanhos quentes, passando pelos neutros pêssego e pelos acabamentos luminosos, descubra as opções que selecionámos para si.

Temas: Unhas Tendências 2026

RELACIONADOS

Descubra como conseguir 50 dias de férias em 2026 com apenas 22 dias marcados

Lave o cabelo como as japonesas. Tendência já conquistou a internet

Não gaste dinheiro em cortinados. Esta tendência está a fazer sucesso em 2025

Há um regresso que ninguém esperava nas tendências de outono 2025

Tendências de outono: descubra as cores que vão marcar a estação (há um regresso inesperado)

Dicas

De certeza que sabe fazer uma rotunda? Este erro é muito frequente

Há 12 min

Prepare-se para as férias de 2026. Esta praia de água a quase 30ºC está a 2 horas de Portugal

Há 2h e 12min

Chegar ao fim de 2026 com 5 mil euros a mais? Este é o método de poupança para ser feito em casal

Há 3h e 12min

Menos de 50 euros! Este smartwatch atende chamadas e monitoriza tudo o que precisa

Ontem às 15:42

Acabou-se andar com fios atrás: este aspirador tipo Dyson custa menos de 100 euros e chega a todo o lado

1 jan, 22:53

A tosse fica pior à noite? Este é um dos erros mais frequentes dos portugueses no quarto

31 dez 2025, 14:00

“Não como nada durante toda a manhã": os truques desta apresentadora de 50 anos para manter a boa forma

31 dez 2025, 12:00
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira faz revelação sobre os bastidores de Marisa e Pedro: «Fiquei com a sensação de que...»

2 jan, 10:04

Liliana sobre relação com Fábio: «A minha mãe disse logo que o problema foi...»

2 jan, 11:47

Liliana quer distância desta ex-concorrente: «Custa-me acreditar como conseguia ser tão má»

2 jan, 11:56

Momento da saída de recruta da “1.ª Companhia” emociona todos: “Eu não estava à espera”

Hoje às 10:05

Signos

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov 2025, 11:10

Receitas

Refogado: nunca deite a cebola e o alho ao mesmo tempo

31 dez 2025, 16:00

Bacalhau com couves: é assim que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira preparam a receita tradicional do Natal

22 dez 2025, 08:21

Receita para este Natal: Bacalhau com broa à moda de Rui Oliveira e Manuel Luís Goucha

21 dez 2025, 10:23

Do arroz doce aos sonhos, estas são as receitas que vai querer fazer este Natal

20 dez 2025, 12:52

Fora do Estúdio

Última localização de Maycon gera preocupação: «Desde esse segundo estou a questionar a realidade»

Há 1h e 47min

Após período de silêncio, família de Ruy de Carvalho faz novo comunicado

Ontem às 22:25

Renata Reis partilha comunicado sobre as últimas novidades do desaparecimento de Maycon Douglas

2 jan, 09:25

Detalhe na última publicação de Maycon Douglas não passa despercebido aos fãs mais atentos

2 jan, 08:53

Fotos

De certeza que sabe fazer uma rotunda? Este erro é muito frequente

Há 12 min

Reviravolta nas tendências. Estas são as cores de unhas que vão dominar 2026

Há 1h e 12min

Última localização de Maycon gera preocupação: «Desde esse segundo estou a questionar a realidade»

Há 1h e 47min

Prepare-se para as férias de 2026. Esta praia de água a quase 30ºC está a 2 horas de Portugal

Há 2h e 12min