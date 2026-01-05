Reviravolta nas tendências. Estas são as cores de unhas que vão dominar 2026

O que dominou os salões nos últimos anos vai dividir espaço com propostas inesperadas em 2026. Das cores clássicas reinventadas a tons ousados que prometem virar desejo imediato, as unhas entram numa nova era — mais expressiva, sofisticada e cheia de personalidade.

Em 2026, as cores de unhas entram numa etapa mais madura. Depois da exuberância cromática de 2024 e do domínio dos acabamentos cromados em 2025, o próximo ano traz uma abordagem mais equilibrada, onde impacto e sofisticação coexistem. A aposta recai em tons marcantes, porém mais profundos, pensados para resistir às mudanças rápidas das tendências e durar mais do que uma estação.

Os roxos afirmam-se como protagonistas, surgindo em versões densas e ligeiramente esfumaçadas, com referências aos cristais e ao céu noturno. Os tons ametistas destacam-se como um dos grandes eleitos, reunindo profundidade, elegância e uma subtil aura mística — ideais para quem procura uma manicure expressiva, mas longe do previsível.

Também os castanhos regressam em força, agora em interpretações quentes e envolventes, que remetem para cacau, café e tons terrosos de carácter luxuoso. Alinhadas com a estética do quiet luxury, estas cores afirmam-se como discretas, modernas e surpreendentemente versáteis, funcionando tanto no quotidiano como em contextos mais formais.

No universo dos neutros, a grande novidade está nos subtons, que renovam cores já familiares e desejadas. Os tradicionais beges e rosados evoluem para versões com nuances pêssego, mais luminosas e contemporâneas. Este detalhe subtil confere frescura às manicures minimalistas, sem abdicar da elegância.

Os azuis e verdes também marcam presença em 2026, mas afastam-se de leituras óbvias ou excessivamente vibrantes. A tendência privilegia variações sofisticadas e orgânicas, como azuis acinzentados, verdes pistácio e tons musgo suaves, que evocam natureza, calma e frescura.

No que diz respeito aos acabamentos, o brilho continua relevante, embora de forma mais contida. Em vez de cromados espelhados, surgem acabamentos luminosos e magnéticos, capazes de criar profundidade e movimento na cor. O objetivo é um efeito refinado, que se revela com a luz e não através do excesso.

Para quem precisa de inspirações, reunimos algumas sugestões de manicures que traduzem na perfeição as cores que vão definir 2026. Dos roxos profundos aos castanhos quentes, passando pelos neutros pêssego e pelos acabamentos luminosos, descubra as opções que selecionámos para si.