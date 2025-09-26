Conheça as cores de unhas que são tendência no outono

  • Joana Lopes
  • Hoje às 15:00

Com a chegada do outono, as unhas também se vestem de novas cores. Descubra as tonalidades que são tendência e arrase nesta estação.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

O outono trouxe consigo a despedida das cores vibrantes do verão. Durante os meses mais quentes, os tons chamativos dominaram as unhas, mas este outono a tendência muda para uma paleta mais sóbria, elegante e sofisticada.

Os tons neutros assumem protagonismo, prometendo estar presentes tanto nos salões como nas escolhas do dia a dia. Entre as opções mais fortes destacam-se os castanhos em várias tonalidades, que remetem à natureza e à estação das folhas secas. Os roxos escuros surgem igualmente como uma escolha de elegância intemporal, perfeitos para adicionar um toque de mistério ao look.

O clássico leitoso, que nunca sai de moda, mantém-se como uma escolha segura para quem prefere uma manicure discreta e minimalista. Para as mais ousadas, os tons profundos, como o verde escuro e o azul escuro, serão indispensáveis.

Neste outono, a máxima é menos é mais: a tendência privilegia unhas que emanam elegância, com cores marcantes, mas sempre alinhadas com a serenidade da estação.

Temas: Unhas Vernizes Outono

RELACIONADOS

Este chalet é perfeito para uma escapadinha de outono. E fica a menos de uma hora de Lisboa

Da Seaside à Parfois: os sapatos e botas mais cobiçados neste início de outono

Ideal para uma escapadinha romântica no outono: este hotel tem piscinas aquecidas e jacuzzis suspensos

Estes são os cortes de cabelo mais bonitos que vão ser a tendência deste outono

Coma castanhas este outono e mantenha estas três doenças longe

Esta fruta que se consome em Portugal no outono regula o colesterol e reduz o açúcar no sangue

Dicas

Conheça os cortes de cabelo mais bonitos que vão dominar este outono

Há 3h e 40min

Uma chávena deste chá por dia ajuda a emagrecer

Hoje às 16:30

É por esta razão que deve manter sempre uma tigela com café solúvel na cozinha

Hoje às 16:00

4 quilos a menos em 14 dias? Basta fazer isto

Hoje às 15:30

Renove o seu armário de sapatos e botas com estas tendências de outono

Hoje às 14:30

Elimine riscos do seu piso de madeira com este truque

Ontem às 17:00

Ao pesar a fruta, pode estar a perder dinheiro sem se aperceber

Ontem às 16:30
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira interrompe programa devido a forte discussão no «Secret Story 9»

Hoje às 11:18

Cristina Ferreira lança a questão: «Gostavam que a Liliana ouvisse o Zé?»

Hoje às 11:29

Pela primeira vez, Afonso Leitão assume o que sente por Catarina Miranda – Veja a conversa completa

17 set, 12:09

«São imagens assustadoras»: Idoso mantido em cativeiro é encontrado desnutrido e em condições insalubres

Hoje às 12:33

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Esta receita de outono faz-se com dois dos ingredientes preferidos dos portugueses

Ontem às 15:19

Esta receita é perfeita para resolver jantares de semana em dias complicados

Ontem às 12:43

Transforme o pão em pudim com a receita que está viral nas redes sociais

23 set, 16:30

Deixe a base da sua quiche crocante com esta dica

23 set, 15:00

Fora do Estúdio

Saiba o que aconteceu à bebé Matilde, a menina que angariou mais de 2 milhões de euros dos portugueses

Hoje às 14:53

«Ficaste ainda mais linda»: Cristiana Jesus mostra antes e depois de uma cirurgia estética

Hoje às 08:40

Brinquedos que marcaram a nossa infância e que as crianças de hoje desconhecem

Ontem às 16:00

«Colo de avó é sempre o melhor»: Maria Botelho Moniz emociona seguidores com foto inédita do filho

24 set, 16:07

Fotos

Conheça os cortes de cabelo mais bonitos que vão dominar este outono

Há 3h e 40min

Uma chávena deste chá por dia ajuda a emagrecer

Hoje às 16:30

É por esta razão que deve manter sempre uma tigela com café solúvel na cozinha

Hoje às 16:00

4 quilos a menos em 14 dias? Basta fazer isto

Hoje às 15:30