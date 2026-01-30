A maioria não sabe que este utensílio acumula bactérias se não for limpo

5 dicas para limpar o colchão e fazer a cama como se estivesse num hotel

Muitos utensílios de limpeza que usamos diariamente podem estar cheios de bactérias sem que sequer nos apercebamos. Mesmo aqueles que parecem limpos podem acumular germes que colocam em risco a nossa saúde, especialmente se não forem lavados regularmente. Descubra qual é o utensílio que a maioria ignora e como mantê-lo verdadeiramente higienizado.

Por ser usada com tanta frequência, a esfregona destinada à limpeza do chão pode, em vez de eliminar bactérias, acabar por as espalhar – especialmente quando não é corretamente lavada e desinfetada, algo que acontece mais vezes do que se imagina.

Segundo o site Excelsior, o ideal é, após cada utilização, lavar a esfregona com água quente e detergente, removendo toda a sujidade visível. Já uma vez por semana, deve realizar-se uma desinfeção mais profunda, utilizando uma solução caseira simples: misture um litro de água quente, meia chávena de vinagre branco e uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. A esfregona deve ficar de molho cerca de 30 minutos, ser bem enxaguada e deixada a secar ao ar.

Como alternativa, pode usar-se lixívia, diluindo uma colher de sopa por litro de água. Neste caso, basta 10 minutos de molho, seguidos de um enxaguamento cuidadoso, para evitar irritações na pele ou odores fortes. Independentemente do método escolhido, é essencial deixar a esfregona secar num local arejado ou ao sol, prevenindo o aparecimento de bolor e maus cheiros.