A maioria não sabe que este utensílio acumula bactérias se não for limpo

  • Joana Lopes
  • Hoje às 16:00

Muitos utensílios de limpeza que usamos diariamente podem estar cheios de bactérias sem que sequer nos apercebamos. Mesmo aqueles que parecem limpos podem acumular germes que colocam em risco a nossa saúde, especialmente se não forem lavados regularmente. Descubra qual é o utensílio que a maioria ignora e como mantê-lo verdadeiramente higienizado.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Por ser usada com tanta frequência, a esfregona destinada à limpeza do chão pode, em vez de eliminar bactérias, acabar por as espalhar – especialmente quando não é corretamente lavada e desinfetada, algo que acontece mais vezes do que se imagina.

Segundo o site Excelsior, o ideal é, após cada utilização, lavar a esfregona com água quente e detergente, removendo toda a sujidade visível. Já uma vez por semana, deve realizar-se uma desinfeção mais profunda, utilizando uma solução caseira simples: misture um litro de água quente, meia chávena de vinagre branco e uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. A esfregona deve ficar de molho cerca de 30 minutos, ser bem enxaguada e deixada a secar ao ar.

Como alternativa, pode usar-se lixívia, diluindo uma colher de sopa por litro de água. Neste caso, basta 10 minutos de molho, seguidos de um enxaguamento cuidadoso, para evitar irritações na pele ou odores fortes. Independentemente do método escolhido, é essencial deixar a esfregona secar num local arejado ou ao sol, prevenindo o aparecimento de bolor e maus cheiros.

Temas: Utensílios Limpezas Esfregona

RELACIONADOS

A sua esfregona pode estar a contaminar a casa com bactérias. Descubra como a higienizar corretamente

É muito provável não esteja a limpar estes locais na sua casa de banho

Descubra a forma certa de limpar a sua televisão

Aprenda a limpar as manchas do vidro do forno em dois minutos

Dicas

Aprenda a tirar bolor das juntas dos azulejos sem produtos caros

Hoje às 17:00

Às portas de Lisboa, outlet de móveis apresenta preços inacreditáveis

Hoje às 15:00

Um dos restaurantes mais conhecidos de Lisboa está a vender o seu mobiliário a preços incríveis

Hoje às 14:00

Perita em chamadas fraudulentas faz alerta que ninguém pensa ao atender chamadas no dia-a-dia

Ontem às 17:00

Não deixe o router do Wi-Fi junto a este objeto. A ligação pode ser bloqueada

Ontem às 16:00

Nunca mais usámos a máquina de lavar loiça sem ter papel de alumínio

Ontem às 15:00

Mais um hotel de luxo coloca à venda mobiliário em segunda mão desde 15 euros. Corra, que vai esgotar rápido

Ontem às 14:00
MAIS

Mais Vistos

Pedido de Cristina Ferreira deixa Cláudio Ramos à beira das lágrimas: «Não estava à espera»

Hoje às 11:01

Bernardina Brito sobre a separação de Pedro Almeida: “Há 8 anos que as coisas vêm se decompondo”

Hoje às 10:11

Marcelo Palma recorda o reconhecimento do corpo de Maycon Douglas

Hoje às 11:32

Bernardina Brito revela os motivos da separação de Pedro Almeida: “A gente já não se conseguia ver um ao outro”

Hoje às 10:12

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

Hoje às 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Receitas

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

23 jan, 16:00

Este doce é um fenómeno europeu há décadas: leva poucos ingredientes, é fácil de fazer e fica incrível

22 jan, 10:42

Não acredita que esta massa custa menos de 2€? Nós testámos e aprovámos

21 jan, 14:00

Fora do Estúdio

Agência funerária de Marcelo Palma organiza funeral do pai de famoso comentador da TVI

Hoje às 09:27

Cristina Ferreira sentiu os efeitos da depressão Kristin: «Não consegui»

28 jan, 14:36

Proximidade entre Francisco Monteiro e Márcia Soares é cada vez mais evidente: «Derreti com a última foto»

27 jan, 16:11

Manuel Luís Goucha mostra-se em cenário 'quase irreal': «As palavras acanham-se»

27 jan, 15:15

Fotos

Aprenda a tirar bolor das juntas dos azulejos sem produtos caros

Hoje às 17:00

Marcelo Palma defende Renata Reis das críticas e mostra como a ex-namorada de Maycon foi crucial: «As pessoas não têm noção»

Hoje às 16:35

A maioria não sabe que este utensílio acumula bactérias se não for limpo

Hoje às 16:00

«Senti que ficou sem chão agora». Cristina Ferreira surpreende Cláudio Ramos, que quase não conteve as lágrimas

Hoje às 15:25