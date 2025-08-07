Evite que as uvas fiquem enrugadas com estes truques

  • Hoje às 16:00

Escolher uvas saborosas e de qualidade pode parecer difícil, mas com este truque simples vai conseguir seleccionar as melhores sempre que quiser.

Comprou um cacho de uvas, guardou-o no frigorífico e, passados alguns dias, as uvas estão todas enrugadas, com um aspeto estranho e sem aquele sabor doce e suculento que o levou a trazê-las para casa? Se já passou por esta situação, não está sozinho. Contudo, há boas notícias: existe um método simples e eficaz para evitar este problema.

Por que motivo as uvas ficam enrugadas tão rapidamente?
A principal causa é a falta de humidade. A pele da uva é muito fina, o que facilita a perda de água para o ambiente — e o ar frio e seco do frigorífico não ajuda em nada. O resultado são uvas desidratadas, enrugadas e com o sabor comprometido.

De acordo com a nutricionista Giovanna de Castro Piauilino, citada pelo site Minha Vida, o problema está frequentemente na forma como as uvas são armazenadas. Se forem acondicionadas incorretamente, o frio acelera a desidratação. Mas há solução!

Como conservar uvas no frigorífico (sem que fiquem com aspeto de passas em poucos dias)

Passo 1: Lavar com cuidado
Antes de guardar, deve higienizar os cachos com água e vinagre. Este procedimento ajuda a eliminar impurezas e microrganismos que podem acelerar o apodrecimento.

Passo 2: Secar cuidadosamente
Não deve guardar uvas molhadas! Deve secá-las bem com papel de cozinha ou um pano limpo, pois a humidade extra favorece o aparecimento de fungos e bolores.

Passo 3: Utilizar o recipiente adequado
Deve evitar o saco plástico do supermercado. O ideal é conservar as uvas num recipiente hermético com cesto interno, como os organizadores para legumes e frutas usados no frigorífico. Estes recipientes diminuem o contacto com o ar seco e mantêm a humidade equilibrada.

Passo 4: Escolher a gaveta correta
Frutas delicadas, como uvas e morangos, devem ser guardadas nas gavetas inferiores do frigorífico, onde a temperatura é mais estável e existe maior humidade.

Erros comuns que provavelmente está a cometer com as uvas:

  • Guardar as uvas em sacos abertos ou mal fechados;

  • Deixar as frutas molhadas após a lavagem;

  • Usar recipientes sem ventilação adequada ou sem selagem hermética;

  • Misturar uvas maduras com uvas verdes (o gás etileno acelera a maturação);

  • Colocar as uvas nas prateleiras superiores, onde a temperatura oscila mais.

Se as uvas já estiverem murchas, não as desperdice. Pode congelá-las para usar em batidos, sumos ou até como cubos de gelo naturais para refrescar bebidas.

Com alguns cuidados simples, é possível prolongar a vida útil das uvas, evitar o desperdício e manter o sabor e os nutrientes.

