Descubra como transformar uvas na air fryer fazendo isto

  • Joana Lopes
  • Ontem às 16:00

Sabia que a sua air fryer pode aproveitar uvas que iam ser desperdiçadas? Em poucos minutos, pode transformá-las em um snack delicioso, perfeito para petiscar ou acompanhar sobremesas. Veja como fazer.

Nunca mais deite uvas no lixo. Assim que notar que podem não ser consumidas a tempo, aproveite-as utilizando a nossa melhor amiga de bancada de cozinha: a air fryer. Esta dica foi partilhada e testada pela influencer turca de culinária Gül Özdemirci e consiste em desidratar as uvas, transformando-as em sultanas suculentas que podem ser usadas em receitas como arroz, carnes ou bolos. Também podem ser consumidas ao natural.

Para preparar, coloque as uvas no cesto da air fryer, distribuídas em camada única, e programe 90°C durante 1 hora. No final do tempo, vire as uvas e ajuste novamente para a mesma temperatura e duração. Seque as uvas de forma controlada, verificando regularmente e retirando as que já estiverem prontas.

Caso as uvas não sequem completamente na air fryer, pode finalizar o processo colocando-as sobre uma grelha ou mantendo o aparelho ligado por mais 30 a 40 minutos até atingir o ponto desejado.

Veja como fazer:

