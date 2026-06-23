Procura um aspirador tipo Dyson barato? Este modelo baixou para 80€ no Prime Day

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VACTechPro V15 Aspirador sem cabo
VACTechPro V15 Aspirador sem cabo

Fotografia: Amazon.es

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Com um desconto de 50%, este aspirador vertical tornou-se uma das oportunidades mais interessantes para renovar os equipamentos de limpeza da casa

As campanhas do Prime Day trouxeram centenas de descontos em pequenos eletrodomésticos, mas um aspirador sem fios em “estilo Dyson” está a destacar-se pela combinação entre preço, potência e avaliações dos utilizadores. Com mais de 5 mil opiniões na Amazon e um desconto de 50%, o VACTechPro tornou-se uma das ofertas mais procuradas da categoria.

O que torna este aspirador diferente?

Um dos principais argumentos deste modelo é a potência de sucção, que pode atingir os 35.000 Pa. Na prática, foi desenvolvido para remover pó, cabelos, pelos de animais e outras partículas de diferentes tipos de pavimento, como soalho, mosaico e chão liso, bem como de tapetes e carpetes, tornando-se uma opção versátil para limpar várias divisões da casa.

A autonomia também é um dos pontos fortes. A bateria permite até 35 minutos de utilização no modo ECO e cerca de 18 minutos na potência máxima, sendo ainda removível para facilitar o carregamento.

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Pensado para simplificar a limpeza

Além do desempenho, o VACTechPro aposta em funcionalidades que tornam a utilização mais prática. A escova principal inclui uma luz LED verde que ajuda a identificar pó em zonas menos iluminadas, como debaixo de móveis, enquanto o sistema anti-emaranhamento reduz a acumulação de cabelos e pelos na escova rotativa.

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O aspirador inclui ainda filtro HEPA lavável, dois filtros de substituição, tubo telescópico e vários acessórios que permitem transformá-lo rapidamente num aspirador de mão para limpar sofás, escadas ou até o interior do automóvel.

As avaliações explicam o sucesso

Grande parte da popularidade deste modelo resulta das opiniões dos compradores. Muitos destacam a leveza do equipamento e a relação entre preço e desempenho, havendo mesmo quem o compare com aspiradores de gamas bastante superiores.

Entre os comentários mais frequentes surgem referências à facilidade de manuseamento, à eficácia na recolha de pelos de animais e ao facto de cumprir as expectativas de quem procurava uma alternativa a equipamentos bastante mais caros.

A oportunidade do Prime Day

Durante a campanha da Amazon, o VACTechPro baixou de 161,99 euros para 80 euros, um desconto de 50% que o coloca entre as ofertas mais competitivas da categoria. Para quem procura um aspirador vertical sem fios sem investir várias centenas de euros, esta é uma das promoções que mais tem chamado a atenção dos consumidores.

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