Chamam-lhe o "Dyson dos pobres": Será que este modelo de 110€ vale mesmo o investimento?

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Este modelo da VACTechPro tornou-se viral por oferecer um desempenho próximo dos topos de gama a um custo reduzido.

Vários criadores de conteúdo têm partilhado a experiência com o VACTechPro V15, apelidando-o curiosamente como o "Dyson dos pobres". O termo, que já se espalhou por diversos vídeos, refere-se ao facto de o aparelho apresentar um design e uma eficácia de sucção muito próximos dos modelos de luxo, mas por apenas 110€. Só no último mês, mais de 5 mil pessoas adquiriram este modelo na Amazon, onde mantém uma média de 4,3 estrelas em mais de 4 mil avaliações, consolidando-se como uma das opções mais sólidas para quem privilegia o equilíbrio entre custo e benefício.

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Tecnologia e luz LED para uma limpeza rigorosa

Um dos pontos que mais surpreende nos testes práticos é a agilidade do equipamento e o sistema de luz LED verde na escova principal. Esta funcionalidade, comum em modelos muito mais caros, revela pó e detritos que passariam despercebidos em cantos escuros ou debaixo de móveis. Com uma potência de 35 kPa, o motor lida facilmente com resíduos finos e até objetos mais pesados, como moedas, garantindo que a higienização de tapetes e pavimentos duros é feita de forma rápida e sem esforço excessivo.

Autonomia e versatilidade 6 em 1

O aparelho destaca-se por ser leve, mesmo com a bateria colocada, facilitando a utilização em toda a casa. No modo económico, oferece cerca de 35 minutos de autonomia, tempo suficiente para uma ronda geral, enquanto o modo máximo é ideal para limpezas profundas em sofás ou no interior do automóvel. O conjunto inclui acessórios para fendas, uma escova para têxteis e até filtros extra, permitindo adaptar o equipamento a diferentes superfícies. A bateria é removível, o que simplifica o carregamento e prolonga a utilização do dispositivo ao longo do tempo.

Uma escolha racional para a manutenção do lar

Independentemente do rótulo de "Dyson dos pobres", a verdade é que o VACTechPro V15 se apresenta como um investimento seguro para a gestão doméstica. A inclusão de um filtro HEPA lavável, que retém a maioria das partículas e alergénios, torna-o adequado para casas com animais ou pessoas sensíveis ao pó. Por pouco mais de 100 euros, este aspirador vertical sem fios resolve as necessidades diárias com uma construção robusta e funcional, justificando a posição de destaque que ocupa entre os mais vendidos do mercado atual.

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