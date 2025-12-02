Vertical ou portátil conforme a necessidade: este aspirador está a fazer sucesso por 56 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

Aspirador VACTechPro 60KPa
Aspirador VACTechPro 60KPa
Foto: Amazon.es

Fomos ver o que tem este aspirador 2 em 1 para custar menos de 60 euros e ter tantos fãs.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Já falámos aqui várias vezes do aspirador VACTechPro V15, um modelo semelhante ao Dyson que continua a conquistar utilizadores e a somar avaliações entusiastas na Amazon todos os dias. Mas quando o VACTechPro XL-606-60 apareceu em oferta relâmpago a menos de 60 euros, era impossível não investigar: seria uma boa aposta ou apenas mais um aspirador barato que promete muito e entrega pouco?

A verdade é que as mais de 500 avaliações e a classificação de 4,6 estrelas já diziam muito. Mas quisemos perceber o que distingue este VACTechPro XL-606-60 — e a resposta está na combinação de potência, versatilidade e um preço que desafia qualquer concorrência.

Potência de 680 W que aspira tudo à primeira

Quando se fala em potência, o VACTechPro leva a coisa a sério: motor de 680 W e modos de sucção até 60 KPa — valores que na prática significam apanhar desde pó fino a pelos teimosos que se agarram aos tapetes, passando por migalhas e aquela sujidade que se esconde nos rodapés. A tecnologia sem escovas garante maior durabilidade e menos ruído durante o funcionamento. Quem já experimentou confirma nos comentários: "A potência de sucção é impressionante, apanha tudo à primeira passagem" e "Muito mais potente do que esperava pelo preço".

Adquira o aspirador aqui

aspirador portátil e com cabo amazon vactechpro

Dois aspiradores em um: vertical e portátil

Aqui está um dos grandes trunfos deste modelo: funciona como aspirador vertical para a limpeza geral da casa, mas transforma-se num aspirador de mão quando é preciso chegar a sítios mais específicos. Sofás, interior do carro, escadas, estofos ou aquele canto impossível atrás do móvel — basta retirar o tubo extensível e fica com um aparelho compacto e fácil de manobrar. Nas avaliações, este detalhe é constantemente elogiado: "Uso-o vertical para a casa toda e depois como portátil para o carro, é perfeito" e "A versatilidade compensa, não preciso de ter dois aspiradores".

Cabo de 7 metros que muda tudo

Se existe algo que este aspirador acerta em cheio é o cabo de 7 metros. Percorrer divisões inteiras, chegar aos cantos mais escondidos, limpar escadas sem estar constantemente a mudar de tomada — tudo isto deixa de ser exercício de paciência. Como funciona ligado à corrente, não há limite de tempo: a limpeza pode durar o necessário, da entrada ao último quarto, sem interrupções nem aquela ansiedade de ver a bateria a acabar. É liberdade com fio, e resulta melhor do que parece.

Acessórios e detalhes que facilitam a limpeza

O modelo vem equipado com alça dupla para maior estabilidade, tubo ajustável e um conjunto de acessórios para pisos, tapetes, móveis e frestas. O reservatório de 800 ml esvazia-se com um botão, a filtração ciclónica de cinco fases retém até as partículas mais teimosas e há proteção contra sobreaquecimento quando a limpeza se prolonga.

O que dizem as mais de 500 avaliações

Não é só o modelo V15 que recebe comparações ao Dyson. Este XL-606-60 também está a conquistar quem procura potência semelhante por uma fração do preço: "É como um aspirador Dyson, muito leve e fácil de usar", garante um comprador. Outro acrescenta: "A potência não fica atrás de qualquer Dyson ou Folletto sem fios". Há ainda quem diga: "O aspirador é muito potente, quase como o meu antigo Dyson".

A versatilidade também marca pontos: "Uso-o no chão todo, mas é perfeito para as escadas da minha casa. Cantos e rodapés ficam impecáveis” e “é um aspirador de mão para alcançar todos aqueles cantos difíceis, perfeito para sofás, para o chão, para cantos…". Para quem tem animais, o feedback é claro: "Muito eficaz. Recomendo para quem tem animais, nenhum pelo fica para trás".

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Temas: VACTechPro Aspirador Aspirador de mão Aspirador portátil Amazon

RELACIONADOS

Pelos, ácaros e sujidade em colchões? Este aspirador de mão acaba com tudo

Black Friday: de 499€ para 129€, este é o aspirador robot que toda a gente quer

Best-seller! O aspirador “tipo dyson” mais vendido da Amazon está a menos de 100 euros na Black Friday

Este aspirador robot Xiaomi está entre os produtos mais vendidos há meses

Dicas

Nunca mais dobre assim as calças. Há uma forma que poupa mais espaço

Ontem às 17:00

Estes são os 14 hábitos diários que retardam o envelhecimento nas mulheres

Ontem às 16:30

Nutricionista partilha três hábitos que fazem perder 4 kg em duas semanas

Ontem às 16:00

Todos cometem este erro e nem imaginam que aumenta o gasto do ar condicionado

Ontem às 15:30

Acabe com o ferro de engomar. Com estas 4 dicas, nunca mais vai passar a roupa

Ontem às 15:00

Vidros com água podem aquecer as casas no inverno

Ontem às 14:30

A pouco mais de uma hora de Lisboa, existe um mercado de Natal digno de um filme

Ontem às 10:00
MAIS

Mais Vistos

Jovem emociona-se ao recordar cadela que morreu. Perante risos do público, Goucha dá resposta que recebe aplausos

Ontem às 08:39

Cristina Ferreira oferece presente a criança com Síndrome de Down

Ontem às 12:15

Cristina Ferreira esclarece o motivo de não ter revelado a Dylan o segredo de Pedro e Marisa

1 dez, 10:01

Dylan tem reação inesperada ao ver imagens de Inês: «Não tinha visto aquelas imagens»

1 dez, 11:18

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Esta é a receita ideal para uma marmita de última hora

28 nov, 15:30

Faça esta tarte de maçã em apenas 5 minutos na frigideira

26 nov, 14:45

É a receita de tarte de amêndoa mais fácil de fazer. Uma receita que conforta os dias frios

20 nov, 14:00

Bacalhau com espinafres: eis a receita que faz sucesso quando recebemos convidados em casa

18 nov, 17:00

Fora do Estúdio

Antiga apresentadora da TVI sofre AVC grave: «Envio os meus votos de força e esperança»

Ontem às 16:47

«Cada vez gosto mais dela»: Mais de um ano depois da morte da mãe, Manuel Luís Goucha volta a descobrir algo comovente

Ontem às 16:15

«Esta é a verdade nua». Mãe de Noori 'abre o coração' e fala sobre a morte da filha

Ontem às 15:18

Zé, ex-noivo de Liliana, vive dias de sonho ao lado de ex-concorrente do «Secret Story 9»

Ontem às 10:58

Fotos

Vertical ou portátil conforme a necessidade: este aspirador está a fazer sucesso por 56 euros

Ontem às 18:11

Nunca mais dobre assim as calças. Há uma forma que poupa mais espaço

Ontem às 17:00

Antiga apresentadora da TVI sofre AVC grave: «Envio os meus votos de força e esperança»

Ontem às 16:47

Estes são os 14 hábitos diários que retardam o envelhecimento nas mulheres

Ontem às 16:30