Vertical ou portátil conforme a necessidade: este aspirador está a fazer sucesso por 56 euros

Fomos ver o que tem este aspirador 2 em 1 para custar menos de 60 euros e ter tantos fãs.

Já falámos aqui várias vezes do aspirador VACTechPro V15, um modelo semelhante ao Dyson que continua a conquistar utilizadores e a somar avaliações entusiastas na Amazon todos os dias. Mas quando o VACTechPro XL-606-60 apareceu em oferta relâmpago a menos de 60 euros, era impossível não investigar: seria uma boa aposta ou apenas mais um aspirador barato que promete muito e entrega pouco?

A verdade é que as mais de 500 avaliações e a classificação de 4,6 estrelas já diziam muito. Mas quisemos perceber o que distingue este VACTechPro XL-606-60 — e a resposta está na combinação de potência, versatilidade e um preço que desafia qualquer concorrência.

Potência de 680 W que aspira tudo à primeira

Quando se fala em potência, o VACTechPro leva a coisa a sério: motor de 680 W e modos de sucção até 60 KPa — valores que na prática significam apanhar desde pó fino a pelos teimosos que se agarram aos tapetes, passando por migalhas e aquela sujidade que se esconde nos rodapés. A tecnologia sem escovas garante maior durabilidade e menos ruído durante o funcionamento. Quem já experimentou confirma nos comentários: "A potência de sucção é impressionante, apanha tudo à primeira passagem" e "Muito mais potente do que esperava pelo preço".

Dois aspiradores em um: vertical e portátil

Aqui está um dos grandes trunfos deste modelo: funciona como aspirador vertical para a limpeza geral da casa, mas transforma-se num aspirador de mão quando é preciso chegar a sítios mais específicos. Sofás, interior do carro, escadas, estofos ou aquele canto impossível atrás do móvel — basta retirar o tubo extensível e fica com um aparelho compacto e fácil de manobrar. Nas avaliações, este detalhe é constantemente elogiado: "Uso-o vertical para a casa toda e depois como portátil para o carro, é perfeito" e "A versatilidade compensa, não preciso de ter dois aspiradores".

Cabo de 7 metros que muda tudo

Se existe algo que este aspirador acerta em cheio é o cabo de 7 metros. Percorrer divisões inteiras, chegar aos cantos mais escondidos, limpar escadas sem estar constantemente a mudar de tomada — tudo isto deixa de ser exercício de paciência. Como funciona ligado à corrente, não há limite de tempo: a limpeza pode durar o necessário, da entrada ao último quarto, sem interrupções nem aquela ansiedade de ver a bateria a acabar. É liberdade com fio, e resulta melhor do que parece.

Acessórios e detalhes que facilitam a limpeza

O modelo vem equipado com alça dupla para maior estabilidade, tubo ajustável e um conjunto de acessórios para pisos, tapetes, móveis e frestas. O reservatório de 800 ml esvazia-se com um botão, a filtração ciclónica de cinco fases retém até as partículas mais teimosas e há proteção contra sobreaquecimento quando a limpeza se prolonga.

O que dizem as mais de 500 avaliações

Não é só o modelo V15 que recebe comparações ao Dyson. Este XL-606-60 também está a conquistar quem procura potência semelhante por uma fração do preço: "É como um aspirador Dyson, muito leve e fácil de usar", garante um comprador. Outro acrescenta: "A potência não fica atrás de qualquer Dyson ou Folletto sem fios". Há ainda quem diga: "O aspirador é muito potente, quase como o meu antigo Dyson".

A versatilidade também marca pontos: "Uso-o no chão todo, mas é perfeito para as escadas da minha casa. Cantos e rodapés ficam impecáveis” e “é um aspirador de mão para alcançar todos aqueles cantos difíceis, perfeito para sofás, para o chão, para cantos…". Para quem tem animais, o feedback é claro: "Muito eficaz. Recomendo para quem tem animais, nenhum pelo fica para trás".

