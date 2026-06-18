O crime que está a chocar Portugal. Madrasta terá confessado assassínio de criança de 8 anos

Após sete perdas gestacionais, Isabel chegou a dizer ao marido para procurar outra mulher. E o que ele fez está a emocionar

Portugal continua em choque com o caso da menina de 8 anos que foi encontrada morta no concelho de Valpaços, depois de ter sido dado o alerta para o seu desaparecimento.

De acordo com informações avançadas à agência Lusa por fontes policiais, o pai da criança dirigiu-se, na quarta-feira, a um posto da GNR para participar o desaparecimento da filha.

Horas mais tarde, a menor foi encontrada sem vida, num caso que rapidamente mobilizou as autoridades e que está a gerar uma enorme comoção pública.

Segundo revelou a CNN Portugal, a madrasta da criança já terá confessado o crime à Polícia Judiciária.

Durante o programa Dois às 10, da TVI, foram conhecidos mais detalhes sobre a investigação. De acordo com as informações divulgadas, a mulher terá alegadamente asfixiado a menina e abandonado o corpo numa zona de serra.

Ainda segundo os dados avançados na emissão, a suspeita terá justificado o crime como uma forma de retaliação contra o companheiro, alegando situações de violência doméstica sobre os seus próprios filhos e um tratamento diferente dado à enteada.

O caso continua agora sob investigação das autoridades, que procuram esclarecer todos os contornos daquela que poderá ser uma das mais chocantes ocorrências dos últimos tempos em Portugal.