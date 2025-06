«Estou a morrer, tio»: Sobrinho de figura pública enfrentou a morte com lucidez comovente

O escritor Valter Hugo Mãe partilhou a história de vida comovente do sobrinho,

Foi um dos momentos mais emocionantes do «Dois às 10». Valter Hugo Mãe, escritor e figura de referência da literatura portuguesa contemporânea, abriu o coração e falou, pela primeira vez de forma tão profunda, sobre a perda do sobrinho, que morreu aos 16 anos, vítima de uma doença terminal: “Talvez ele tenha sido quem mais me ensinou. Encarou a sua sentença com uma coragem imensa. Nunca entrou em pânico”, recordou.

Valter descreveu o jovem como alguém sábio e maduro, que lidou com a doença de forma serena e lúcida: “Na primeira ida ao IPO, disseram-lhe que duraria seis meses. Durou dois anos e meio.”

Numa conversa, o sobrinho disse-lhe, com tranquilidade: “Estou a morrer, tio Valter. Ele dizia que o tumor o mataria, mas que ao fazê-lo, também ele o matava.”

A saudade como celebração

O escritor confessou que, desde a morte do sobrinho, nunca visitou o cemitério onde ele está sepultado. E explicou porquê: “Não acho que o cemitério seja lugar para crianças".

Valter Hugo Mãe acredita que a dor e a tristeza devem ser reconhecidas, sentidas e ensinadas, mas não como algo que nos destrói. Foi com esse propósito que escreveu o seu novo livro, intitulado Educação da Tristeza. “Estes dois últimos anos foram os mais horríveis da minha vida. Era inevitável escrever sobre isso. Quero tratar a tristeza como algo indecente, que precisa de ser educado para não nos abater por completo.”