Foi abandonada pelo pai e reencontrou-o 20 anos depois na TVI. Mas o final desta história tem um pormenor inesperado

No dia 13 de setembro de 2011, Vanda reencontrou o pai, após mais de 20 anos de separação, no programa «Você na TV!». E o que aconteceu depois é o mais inesperado...

No dia 13 de setembro de 2011, Vanda Valério foi convidada para o programa «Você na TV!» em busca de um reencontro com o pai, que a abandonou quando ela ainda era criança. Foram mais de 20 anos sem se verem e esse dia tornou-se um marco emocional na vida de Vanda.

Quando o pai de Vanda, Joaquim, saiu de casa, ele deixou para trás a esposa grávida e dois filhos pequenos. Vanda cresceu com muitas dificuldades, incluindo uma mãe alcoólica, e sempre sentiu o peso do abandono. Durante anos, tentou encontrar o pai, mas sem sucesso. Foi só através do programa que o tão esperado reencontro aconteceu.

«Quando o meu pai chegou ao pé de mim, só trazia uma mochila», contou Vanda. Ela ficou surpresa ao descobrir que ele tinha vivido na rua e que, após sair de casa, tinha ido para França. A vida de Joaquim não foi fácil e ele chegou ao reencontro sem família e sem recursos.

Apesar dos desafios, Vanda não hesitou em perdoar o pai e acolhê-lo em sua casa. «Não pensei duas vezes antes de o convidar para viver comigo», disse. Segundo Vanda, o início não foi fácil. Joaquim tinha comportamentos difíceis de lidar e, por vezes, fugia de casa. Apesar disso, Vanda, com muito amor e paciência, fez o seu melhor para cuidar dele, assumindo um papel crucial na sua vida. «Ao início, fiz mais papel de mãe do que de filha», lembrou.

Joaquim agradeceu sempre o apoio da filha e reconhecia o quanto ela estava disposta a ajudar. «Dizia que eu deixava as minhas coisas para cuidar dele e estava muito agradecido», contou Vanda.

Infelizmente, no último domingo, Joaquim faleceu, aos 89 anos. Vanda esteve com ele até ao fim e, mesmo com a dor da perda, guarda com carinho as memórias destes últimos anos juntos. «Teve um funeral que nunca imaginei. Estava muita gente e foi muito acarinhado», disse, emocionada.

Vanda sempre soube que a sua missão na vida era cuidar dos outros e a sua história com o pai é um exemplo claro disso. Apesar das dificuldades, nunca hesitou em dar-lhe uma segunda oportunidade. Hoje, Vanda recorda o pai com amor e gratidão, mostrando que, apesar do passado difícil, o perdão e a generosidade podem transformar vidas.